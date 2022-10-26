Хоккеисты из Татарстана массово отравились в екатеринбургском ресторане накануне матча

27 октября 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Хоккеисты заразились острой кишечной инфекцией в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском ресторане «Мезон» проводят проверку после пяти случаев заболевания острой кишечной инфекцией у хоккеистов команды «Реактор». Спортсмены посетили заведение общественного питания, чтобы пообедать. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «Роспотребнадзор проводит расследование пяти случаев заболевания острой кишечной инфекцией игроков хоккейной команды „Реактор“. Спортсмены прибыли в столицу Урала на соревнования. Специалисты проверяют соблюдение требований санитарного законодательства в ресторане „Мезон“, где питались хоккеисты. Руководство ресторана и гостиницы „Московская горка“ получило предписание о проведении дополнительной дезинфекции», — говорится в сообщении. Из-за массового отравления игроков были перенесены матчи, которые должны были пройти в Екатеринбурге 26 и 27 октября. «Реактор» должен был сыграть с «Автомобилистом». Игры перенесли на 8 и 9 января 2023 года.

В екатеринбургском ресторане «Мезон» проводят проверку после пяти случаев заболевания острой кишечной инфекцией у хоккеистов команды «Реактор». Спортсмены посетили заведение общественного питания, чтобы пообедать. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. «Роспотребнадзор проводит расследование пяти случаев заболевания острой кишечной инфекцией игроков хоккейной команды „Реактор“. Спортсмены прибыли в столицу Урала на соревнования. Специалисты проверяют соблюдение требований санитарного законодательства в ресторане „Мезон“, где питались хоккеисты. Руководство ресторана и гостиницы „Московская горка“ получило предписание о проведении дополнительной дезинфекции», — говорится в сообщении. Из-за массового отравления игроков были перенесены матчи, которые должны были пройти в Екатеринбурге 26 и 27 октября. «Реактор» должен был сыграть с «Автомобилистом». Игры перенесли на 8 и 9 января 2023 года.