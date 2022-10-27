27 октября 2022

В Миассе для рекламы иноагента Моргенштерна его объявили пропавшим. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фанаты Моргенштерна с помощью объявления о пропаже артиста пытаются рекламировать его новый альбом

В Миассе (Челябинская область) начали распространять рекламные листовки о пропаже рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). В тексте объявления авторы просят прослушать новый альбом исполнителя, перейдя по QR-коду.

«Пропал человек. Алишер Тагирович Моргенштерн. В последний раз видели в Арабских Эмиратах в Дубаи. Был одет в белое платье, выглядел, как шейх. Вы очень поможете в поиске, перейдя и прослушав легендарный альбом Last One! Обязательно перейди по QR-коду!», — говорится в тексте объявления.

Альбом «Last One» вышел на прошлой неделе. Сам же рэпер пожаловался в социальных сетях, что из-за статуса иноагента рекламные агентства не берутся с ним сотрудничать. Исполнитель обратился к своим поклонникам с просьбой рекламировать его альбом. Разумеется, реклама будет не бесплатной. Артист пообещал платить фанатам за самый креативный рекламный ход.

Листовки развесили по городу
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Жители находят объявления в почтовых ящиках
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В Миассе (Челябинская область) начали распространять рекламные листовки о пропаже рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). В тексте объявления авторы просят прослушать новый альбом исполнителя, перейдя по QR-коду. «Пропал человек. Алишер Тагирович Моргенштерн. В последний раз видели в Арабских Эмиратах в Дубаи. Был одет в белое платье, выглядел, как шейх. Вы очень поможете в поиске, перейдя и прослушав легендарный альбом Last One! Обязательно перейди по QR-коду!», — говорится в тексте объявления. Альбом «Last One» вышел на прошлой неделе. Сам же рэпер пожаловался в социальных сетях, что из-за статуса иноагента рекламные агентства не берутся с ним сотрудничать. Исполнитель обратился к своим поклонникам с просьбой рекламировать его альбом. Разумеется, реклама будет не бесплатной. Артист пообещал платить фанатам за самый креативный рекламный ход.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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