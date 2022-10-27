Фанаты Моргенштерна с помощью объявления о пропаже артиста пытаются рекламировать его новый альбом Соцсети Алишера Моргенштерна

В Миассе (Челябинская область) начали распространять рекламные листовки о пропаже рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом). В тексте объявления авторы просят прослушать новый альбом исполнителя, перейдя по QR-коду.

«Пропал человек. Алишер Тагирович Моргенштерн. В последний раз видели в Арабских Эмиратах в Дубаи. Был одет в белое платье, выглядел, как шейх. Вы очень поможете в поиске, перейдя и прослушав легендарный альбом Last One! Обязательно перейди по QR-коду!», — говорится в тексте объявления.

Альбом «Last One» вышел на прошлой неделе. Сам же рэпер пожаловался в социальных сетях, что из-за статуса иноагента рекламные агентства не берутся с ним сотрудничать. Исполнитель обратился к своим поклонникам с просьбой рекламировать его альбом. Разумеется, реклама будет не бесплатной. Артист пообещал платить фанатам за самый креативный рекламный ход.

Листовки развесили по городу Фото: группа «Инцидент Миасс» в ВКонтакте«»