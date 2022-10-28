ООН попросила Запад пойти навстречу России

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ООН призывает ликвидировать барьеры, мешающие выходу российских удобрений на мировые рынки, сообщил Дюжаррик
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ООН обратила внимание на важность доступа российских удобрений на мировой рынок. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

«ООН считает, что необходим доступ к российским удобрениям, а также облегчение торговли ими», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Он добавил, что в организации активно работают над тем, чтобы ликвидировать барьеры, мешающие выходу российских продовольствия и удобрений на рынок. Отмечается, что развивающиеся страны особенно страдают из-за этих барьеров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не спешит проводить работу по передаче удобрений нуждающимся странам. Также в ведомстве сообщали, что некоторые страны Европы блокируют на своих складах удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, передает «Национальная служба новостей».

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ООН обратила внимание на важность доступа российских удобрений на мировой рынок. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «ООН считает, что необходим доступ к российским удобрениям, а также облегчение торговли ими», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Он добавил, что в организации активно работают над тем, чтобы ликвидировать барьеры, мешающие выходу российских продовольствия и удобрений на рынок. Отмечается, что развивающиеся страны особенно страдают из-за этих барьеров. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не спешит проводить работу по передаче удобрений нуждающимся странам. Также в ведомстве сообщали, что некоторые страны Европы блокируют на своих складах удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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