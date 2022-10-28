ООН попросила Запад пойти навстречу России

ООН обратила внимание на важность доступа российских удобрений на мировой рынок. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«ООН считает, что необходим доступ к российским удобрениям, а также облегчение торговли ими», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Он добавил, что в организации активно работают над тем, чтобы ликвидировать барьеры, мешающие выходу российских продовольствия и удобрений на рынок. Отмечается, что развивающиеся страны особенно страдают из-за этих барьеров.
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ООН обратила внимание на важность доступа российских удобрений на мировой рынок. Об этом сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. «ООН считает, что необходим доступ к российским удобрениям, а также облегчение торговли ими», — цитирует Дюжаррика ТАСС. Он добавил, что в организации активно работают над тем, чтобы ликвидировать барьеры, мешающие выходу российских продовольствия и удобрений на рынок. Отмечается, что развивающиеся страны особенно страдают из-за этих барьеров. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не спешит проводить работу по передаче удобрений нуждающимся странам. Также в ведомстве сообщали, что некоторые страны Европы блокируют на своих складах удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, передает «Национальная служба новостей».