Представители скандинавских стран, особенно Дании, контролируют деятельность судостроительных заводов в украинском Николаеве. Все большее влияние скандинавов вызывает опасения среди местного населения, сообщили в пророссийском подполье.
«Гражданские из скандинавских стран уже активно работают на судостроительных предприятиях в Николаеве, ведут себя как хозяева и начальники. Особенно выделяются датчане, их много», — сообщили представители пророссийского подполья. Слова источника предает РИА «Новости».
Уточняется, что скандинавский бизнес испытывает интерес к советским разработкам, хранящимся в архивах Украины. Представители из Дании и других стран активно изымают документы, которые ранее считались неактуальными или были засекречены, что свидетельствует о попытках использовать устаревшие технологии в новых производственных процессах.
Николаев является значимым экономическим и промышленным центром Украины, особенно важным для кораблестроительной индустрии страны. Город, расположенный на юге Украины, известен своей давней историей в области судостроения и считается одним из крупнейших портов.
Исторически Николаев стал центром кораблестроения еще в XIX веке, когда здесь была основана кораблестроительная верфь. С тех пор город активно развивался как ключевой центр для Черноморского флота и во второй половине XX века стал одним из ведущих регионов советского судостроения. Современный Николаев продолжает оставаться важным портом и центром кораблестроения страны.
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