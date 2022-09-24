24 сентября 2022

Лавров: Евросоюз игнорирует просьбы России о передаче удобрений нуждающимся странам

Глава МИД РФ: Евросоюз не спешит передавать российские удобрения нуждающимся странам
© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
ЕС не хочет поставлять удобрения, которые Россия отдаст бесплатно Фото:

Евросоюз не спешит отвечать на просьбу России о передаче нуждающимся странам удобрений. Об этом заявил глава МИР РФ Сергей Лавров.

«Суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты», — рассказал Лавров, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, трансляция которой идет на youtube-канале организации.

По его словам, не первую неделю в европейских портах находятся 300 тысяч тонн удобрений. Министр иностранных дел сообщил, что Москва требует передать зерно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз на это никак не реагирует.

Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова бесплатно передать в развивающиеся страны удобрения, хранящиеся в морских портах Евросоюза. Их можно экспортировать через Европу в нуждающиеся страны, уточнил генсек ООН Антониу Гутерреш. 20 сентября Путин доложил, что Запад так и не ответил на предложение Москвы о передаче удобрений.

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Евросоюз не спешит отвечать на просьбу России о передаче нуждающимся странам удобрений. Об этом заявил глава МИР РФ Сергей Лавров. «Суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты», — рассказал Лавров, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН, трансляция которой идет на youtube-канале организации. По его словам, не первую неделю в европейских портах находятся 300 тысяч тонн удобрений. Министр иностранных дел сообщил, что Москва требует передать зерно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз на это никак не реагирует. Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова бесплатно передать в развивающиеся страны удобрения, хранящиеся в морских портах Евросоюза. Их можно экспортировать через Европу в нуждающиеся страны, уточнил генсек ООН Антониу Гутерреш. 20 сентября Путин доложил, что Запад так и не ответил на предложение Москвы о передаче удобрений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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