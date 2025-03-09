Приближается магнитная буря: прогноз геомагнитной активности на 10 марта

Метеозависимые люди по всему миру регулярно страдают от магнитных бурь. Чтобы обезопасить себя и заранее подготовиться к геомагнитной активности, нужно регулярно следить за прогнозом геомагнитной активности. О том, ждать ли магнитную бурю 10 марта — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки 10 марта 2025 года
По данным Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, поверхность Солнца остается в спокойном состоянии. Эксперты оценивают индекс вспышечной активности в 3,9 балла из десяти. За последние несколько дней на звезде зафиксировали лишь семь вспышек класса С.
Прогноз магнитных бурь на 10 марта 2025 года
По прогнозам ученых, 10 марта, с большой вероятностью, на Землю обрушится магнитная буря. Всплеск геомагнитной активности произойдет примерно в 5:00 утра по московскому времени, а к 7:00 утра достигнет пика — уровень возбужденности магнитосферы поднимется до пяти баллов Кр-индекса. После полудня ситуация нормализуется.
Эксперты оценивают вероятность спокойной магнитосферы всего в 9%. Шанс геомагнитных возмущений, по прогнозам ученых, 25%, а возможность магнитной бури — 66%.
Прогноз магнитных бурь на месяц
После серьезного всплеска геомагнитной активности 10 марта, магнитосфера Земли придет в норму. Небольшие магнитные бури возможны 14 и 15 марта. А в конце месяца, 27 марта, ученые прогнозируют сильный всплеск геомагнитной активности.
В начале апреля метеозависимым людям также стоит подготовиться к возможным возмущениям магнитосферы. Эксперты считают, что 5 апреля на Землю обрушится магнитная буря, которая продлится несколько дней.
Как спастись метеозависимым
От магнитных бурь регулярно страдают миллионы людей. По подсчетам врачей, около 30% населения Земли ощущают геомагнитные изменения. Чаще всего на метеозависимость жалуются люди старше 50 лет, страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем и давлением.
Защититься от магнитных бурь поможет здоровый образ жизни: врачи считают, что поддержание организма в тонусе позволит снизить влияние внешних воздействий на самочувствие. Поэтому метеозависимым людям стоит:
- регулярно высыпаться и поддерживать режим сна;
- не перетруждаться и достаточно отдыхать;
- заниматься спортом и физической активностью;
- разнообразно питаться, насыщая организм полезными витаминами и минералами;
- пить много простой воды.
Эти простые правила помогут почувствовать себя лучше. Но если магнитные бури все равно не дают покоя, то стоит обратиться к терапевту. Есть вероятность, что метеозависимость указывает на невыявленное хроническое заболевание.
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