Минтранс прокомментировал снос важного объекта при строительстве трассы в Перми

Минтранс Перми: хоккейную площадку в ЖК «Грибоедовский» перенесут в другое место ради строительства трассы

Хоккейную коробку пообещали перенести в другое место Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В министерстве транспорта Пермского края прокомментировали ситуацию со сносом хоккейной коробки в ЖК «Грибоедовский» при строительстве трассы ТР-53 в Перми. В ведомстве отметили, что она входит в пятно застройки и обойти ее не получится.

«Как сообщили специалисты УАДиТ (подведомственное Министерству транспорта Пермского края учреждение), согласно проектной документации, хоккейная коробка демонтируется из-за переустройства коммуникаций электросетей. Она входит в пятно застройки и обойти ее не получится. Однако хотим отметить, что решение о переносе площадки в другое место сейчас прорабатывается специалистами краевого Управления автомобильных дорог и транспорта совместно с администрацией Мотовилихинского района», — ответили в региональном минтрансе.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель правления ТСЖ ЖК «Грибоедовский» Роман Голев написал письмо, адресованное депутатам, правительству региона и мэри с предложением перенести важный для жителей объект на место нелегальной автомобильной парковки, которая, по его словам, расположена в 50 метрах от хоккейной коробки.

Агентство также писало, что для строительства трассы ТР-53 власти изымут более 100 земельных участков. Магистраль соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Висим, Запруд, Садовый с центром города. Работы должны завершить в 2024 году.