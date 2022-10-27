Для строительства трассы ТР-53 в Перми снесут большую хоккейную коробку при жилом комплексе

Хоккейной коробкой пользуются жители ЖК «Грибоедовский» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми при строительстве трассы ТР-53 запланирован снос хоккейной коробки на территории жилого комплекса «Грибоедовский». Председатель правления ТСЖ Роман Голев написал письмо, адресованное депутатам, правительству региона и мэри с предложением перенести важный для жителей объект на место нелегальной автомобильной парковки. Информация размещена на странице ЖК в социальной сети «ВКонтакте».

«Изначально все жители комплекса, покупая здесь квартиру, фактически заплатили за все благоустройство на комплексе — дороги, тротуары, детские площадки, резиновые покрытия, спортивные площадки, хоккейную коробку. Хотя хоккейная коробка на муниципальной земле и принята как спортивный объект администрацией Перми от застройщика, но платили за ее возведение и последующее содержание именно мы. Сейчас при строительстве трассы ТР-53 краевые власти с легкой подачи ее сносят — это уже согласовано ими и есть в смете строительства трассы ТР-53», — написал на странице председатель правления ТСЖ ЖК «Грибоедовский».

Нелегальная парковка, по словам Голева, расположена в 50 метрах от хоккейной коробки. На его обращение откликнулся пока только депутат пермской гордумы Александр Колчанов. Он ответил, что «по итогам встречи в институте территориального планирования стало известно, что хоккейную коробку планируют переносить на место нелегальной парковки». URA.RU также направило запрос в краевой минтранс и в администрацию Перми, комментария на момент публикации не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что для строительства трассы ТР-53 власти изымут более 100 земельных участков. Дорога должна будет соединить несколько отдаленных микрорайонов с центром Перми. Первый этап строительства начался весной 2022 года. В его рамках продлят улицу Уинскую, построят мост через Иву и сделают транспортную развязку. Работы завершатся в 2024 году. Магистраль соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Висим, Запруд, Садовый с центром города.