В Свердловской области стали меньше нарушать закон

10 октября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Чаще всего преступления в Свердловской области совершали женщины, несовершеннолетние и учащиеся Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области за последний девять месяцев 2022 года на 4% снизилось количество совершаемых преступлений. Итоговой статистикой в сравнении с 2021 годом поделилась региональная прокуратура. «За 9 месяцев 2022 года на территории Свердловской области зарегистрировано 39 292 преступления, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. К категории небольшой тяжести относятся 49% преступлений, а 23,8% являются тяжкими или особо тяжкими», — сообщили в прокуратуре. Также сократилось число преступлений небольшой тяжести — на 0,8%, средней тяжести — на 4,7%, тяжких — на 9,7%, особо тяжких — на 9,9%». В результате преступных посягательств погибло 454 человека, тяжкий вред причинили 674 людям. Чаще всего преступления совершаются в интернете — таких случаев зафиксировано 6500. При этом в 67% случаев в интернете ловили продавцов наркотиков, в 71,2% случаев — мошенников и в 10,4% люди попадались на краже. Также региональная прокуратура ловила преступников на хищении чужого имущества в 55% случаях. «Путем кражи совершено 68,1% хищений, путем мошенничества — 21,6%, присвоения или растраты — 1,6%, грабежа — 2,6%, разбоя — 0,4%. Число мошенничеств сократилось на 10,4%, грабежей — на 8,2%, разбоев — на 25,6%», — заявили в ведомстве. По сравнению с 2021 годом, стало меньше убийств и покушений на убийство, угроз убийством и причинения тяжкого, легкого вреда здоровью и средней тяжести. Число преступлений экономической направленности сократилось на 20,1%, коррупционной — на 11,3%. В 247 случаях преступников ловили на езде в состоянии опьянения, в 97 случаях из-за этого гибли люди. Чаще всего преступления совершали женщины, несовершеннолетние и учащиеся. При этом не имели постоянного источника дохода 58,1% лиц, 1,6% являются безработными. Повторно преступление совершали в 66% случаев, в том числе ранее судимыми — 42%.



Ранее прокуратура Свердловской области передала в суд уголовное дело преподавателя одного из свердловских вузов. Мужчина ставил зачет за мясорубку, люстру и другие бытовые предметы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области за последний девять месяцев 2022 года на 4% снизилось количество совершаемых преступлений. Итоговой статистикой в сравнении с 2021 годом поделилась региональная прокуратура. «За 9 месяцев 2022 года на территории Свердловской области зарегистрировано 39 292 преступления, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. К категории небольшой тяжести относятся 49% преступлений, а 23,8% являются тяжкими или особо тяжкими», — сообщили в прокуратуре. Также сократилось число преступлений небольшой тяжести — на 0,8%, средней тяжести — на 4,7%, тяжких — на 9,7%, особо тяжких — на 9,9%». В результате преступных посягательств погибло 454 человека, тяжкий вред причинили 674 людям. Чаще всего преступления совершаются в интернете — таких случаев зафиксировано 6500. При этом в 67% случаев в интернете ловили продавцов наркотиков, в 71,2% случаев — мошенников и в 10,4% люди попадались на краже. Также региональная прокуратура ловила преступников на хищении чужого имущества в 55% случаях. «Путем кражи совершено 68,1% хищений, путем мошенничества — 21,6%, присвоения или растраты — 1,6%, грабежа — 2,6%, разбоя — 0,4%. Число мошенничеств сократилось на 10,4%, грабежей — на 8,2%, разбоев — на 25,6%», — заявили в ведомстве. По сравнению с 2021 годом, стало меньше убийств и покушений на убийство, угроз убийством и причинения тяжкого, легкого вреда здоровью и средней тяжести. Число преступлений экономической направленности сократилось на 20,1%, коррупционной — на 11,3%. В 247 случаях преступников ловили на езде в состоянии опьянения, в 97 случаях из-за этого гибли люди. Чаще всего преступления совершали женщины, несовершеннолетние и учащиеся. При этом не имели постоянного источника дохода 58,1% лиц, 1,6% являются безработными. Повторно преступление совершали в 66% случаев, в том числе ранее судимыми — 42%. Ранее прокуратура Свердловской области передала в суд уголовное дело преподавателя одного из свердловских вузов. Мужчина ставил зачет за мясорубку, люстру и другие бытовые предметы.