Челябинскую область будет засыпать снегом несколько дней

31 октября 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Зима в Челябинской области началась в последний день октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начавшиеся 31 октября в Челябинской области снегопады, существенно осложнившие ситуацию на дорогах, будут продолжаться несколько суток. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона. «По данным дорожным служб, снег идет по всей территории области. Наиболее обильные осадки — в Нязепетровском, Верхнеуфалейском, Каслинском, Кыштымском, Кунашакском, Красноармейском, Пластовском, Аргаяшском, Сосновском, Чебаркульском и Чесменском районах. В горнозаводской зоне и на юге снег пока небольшой. Осадки продлятся несколько дней», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас дороги обрабатывают противогололедными материалами. На трассах области работает 78 единиц техники, в их числе 39 комбинированных дорожных машин. Ранее мокрый снег и сильный ветер в Челябинске привели к обледенению дорог и 9-10 балльным пробкам в городе. Существенно увеличилась нагрузка на общественный транспорт — многие горожане предпочли оставить машины на стоянках. Также из-за снегопада в Кунашакском районе перевернулся автобус, перевозивший из Казахстана в Екатеринбург 22 вахтовика. Пострадали 13 человек, которых доставили в больницы Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов.

Начавшиеся 31 октября в Челябинской области снегопады, существенно осложнившие ситуацию на дорогах, будут продолжаться несколько суток. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона. «По данным дорожным служб, снег идет по всей территории области. Наиболее обильные осадки — в Нязепетровском, Верхнеуфалейском, Каслинском, Кыштымском, Кунашакском, Красноармейском, Пластовском, Аргаяшском, Сосновском, Чебаркульском и Чесменском районах. В горнозаводской зоне и на юге снег пока небольшой. Осадки продлятся несколько дней», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас дороги обрабатывают противогололедными материалами. На трассах области работает 78 единиц техники, в их числе 39 комбинированных дорожных машин. Ранее мокрый снег и сильный ветер в Челябинске привели к обледенению дорог и 9-10 балльным пробкам в городе. Существенно увеличилась нагрузка на общественный транспорт — многие горожане предпочли оставить машины на стоянках. Также из-за снегопада в Кунашакском районе перевернулся автобус, перевозивший из Казахстана в Екатеринбург 22 вахтовика. Пострадали 13 человек, которых доставили в больницы Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов.