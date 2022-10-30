30 октября 2022
29 октября 2022

Челябинскую область будет засыпать снегом несколько дней

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег в городе. Челябинск , пробка, дорожное движение, первый снег, проспект ленина, дорога
Зима в Челябинской области началась в последний день октября Фото:

Начавшиеся 31 октября в Челябинской области снегопады, существенно осложнившие ситуацию на дорогах, будут продолжаться несколько суток. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона.

«По данным дорожным служб, снег идет по всей территории области. Наиболее обильные осадки — в Нязепетровском, Верхнеуфалейском, Каслинском, Кыштымском, Кунашакском, Красноармейском, Пластовском, Аргаяшском, Сосновском, Чебаркульском и Чесменском районах. В горнозаводской зоне и на юге снег пока небольшой. Осадки продлятся несколько дней», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сейчас дороги обрабатывают противогололедными материалами. На трассах области работает 78 единиц техники, в их числе 39 комбинированных дорожных машин.

Ранее мокрый снег и сильный ветер в Челябинске привели к обледенению дорог и 9-10 балльным пробкам в городе. Существенно увеличилась нагрузка на общественный транспорт — многие горожане предпочли оставить машины на стоянках. Также из-за снегопада в Кунашакском районе перевернулся автобус, перевозивший из Казахстана в Екатеринбург 22 вахтовика. Пострадали 13 человек, которых доставили в больницы Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов.

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Начавшиеся 31 октября в Челябинской области снегопады, существенно осложнившие ситуацию на дорогах, будут продолжаться несколько суток. Об этом сообщили URA.RU в министерстве дорожного хозяйства региона. «По данным дорожным служб, снег идет по всей территории области. Наиболее обильные осадки — в Нязепетровском, Верхнеуфалейском, Каслинском, Кыштымском, Кунашакском, Красноармейском, Пластовском, Аргаяшском, Сосновском, Чебаркульском и Чесменском районах. В горнозаводской зоне и на юге снег пока небольшой. Осадки продлятся несколько дней», — пояснили в пресс-службе ведомства. Сейчас дороги обрабатывают противогололедными материалами. На трассах области работает 78 единиц техники, в их числе 39 комбинированных дорожных машин. Ранее мокрый снег и сильный ветер в Челябинске привели к обледенению дорог и 9-10 балльным пробкам в городе. Существенно увеличилась нагрузка на общественный транспорт — многие горожане предпочли оставить машины на стоянках. Также из-за снегопада в Кунашакском районе перевернулся автобус, перевозивший из Казахстана в Екатеринбург 22 вахтовика. Пострадали 13 человек, которых доставили в больницы Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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