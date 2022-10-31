Возможной причиной аварии мог стать выпавший за ночь снегФото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Утром 31 октября на территории Кунашакского района Челябинской области перевернулся пассажирский автобус, который вез вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, авария произошла из-за непогоды.
«Водитель транспортного средства, по предварительным данным, в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам», — сообщили URA.RU в полицейском главке региона.
В ведомстве отметили, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов. Всего же в автобусе находилось 22 пассажира. Все они должны были заступить на вахту. Полицейские установили, что водитель автобуса имеет 12-летний стаж, и за все это время не нарушал правила дорожного движения.
Выпавший в ночь на 31 октября снег стал помехой для многих челябинских автовладельцев. Утром город встал в девятибалльных пробках. Все ключевые маршруты оказались заморожены. В комитете по дорожному хозяйству города сообщили, что будут проведены работы по покрытию оледеневших участков специальными материалами.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
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Утром 31 октября на территории Кунашакского района Челябинской области перевернулся пассажирский автобус, который вез вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, авария произошла из-за непогоды. «Водитель транспортного средства, по предварительным данным, в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам», — сообщили URA.RU в полицейском главке региона. В ведомстве отметили, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов. Всего же в автобусе находилось 22 пассажира. Все они должны были заступить на вахту. Полицейские установили, что водитель автобуса имеет 12-летний стаж, и за все это время не нарушал правила дорожного движения. Выпавший в ночь на 31 октября снег стал помехой для многих челябинских автовладельцев. Утром город встал в девятибалльных пробках. Все ключевые маршруты оказались заморожены. В комитете по дорожному хозяйству города сообщили, что будут проведены работы по покрытию оледеневших участков специальными материалами.