В Челябинской области перевернулся автобус из Казахстана в Екатеринбург. Фото, видео

31 октября 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Возможной причиной аварии мог стать выпавший за ночь снег Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Утром 31 октября на территории Кунашакского района Челябинской области перевернулся пассажирский автобус, который вез вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, авария произошла из-за непогоды. «Водитель транспортного средства, по предварительным данным, в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам», — сообщили URA.RU в полицейском главке региона. В ведомстве отметили, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов. Всего же в автобусе находилось 22 пассажира. Все они должны были заступить на вахту. Полицейские установили, что водитель автобуса имеет 12-летний стаж, и за все это время не нарушал правила дорожного движения. Выпавший в ночь на 31 октября снег стал помехой для многих челябинских автовладельцев. Утром город встал в девятибалльных пробках. Все ключевые маршруты оказались заморожены. В комитете по дорожному хозяйству города сообщили, что будут проведены работы по покрытию оледеневших участков специальными материалами. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Утром 31 октября на территории Кунашакского района Челябинской области перевернулся пассажирский автобус, который вез вахтовиков из Казахстана в Екатеринбург. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД региона, авария произошла из-за непогоды. «Водитель транспортного средства, по предварительным данным, в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 13 пассажирам», — сообщили URA.RU в полицейском главке региона. В ведомстве отметили, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов. Всего же в автобусе находилось 22 пассажира. Все они должны были заступить на вахту. Полицейские установили, что водитель автобуса имеет 12-летний стаж, и за все это время не нарушал правила дорожного движения. Выпавший в ночь на 31 октября снег стал помехой для многих челябинских автовладельцев. Утром город встал в девятибалльных пробках. Все ключевые маршруты оказались заморожены. В комитете по дорожному хозяйству города сообщили, что будут проведены работы по покрытию оледеневших участков специальными материалами.