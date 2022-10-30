Челябинскую бизнес-леди, обвиняемую в махинациях с томографами, оставили в СИЗО

31 октября 2022 в 13:06 Размер текста - 17 +

Елена Селищева обвиняется в мошенничестве на сумму более 85 млн рублей Фото: Марина Малкова © URA.RU Челябинский областной суд 31 октября оставил в СИЗО обвиняемую в махинациях с томографами Елену Селищеву. Адвокаты не смогла оспорить для Селищевой меру пресечения, не связанную с изоляцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Челябинский областной суд 31 октября рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемой Елены Селищевой, изменил постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 22 сентября 2022 года. Установив срок содержания под стражей Селищевой до 8 декабря 2022 года», — заявили в пресс-службе ведомства. Органами предварительного следствия генеральный директор ЗАО «Медсервис-Регион» Селищева обвиняется в мошенничестве на сумму более 85 млн рублей при поставке томографов в регион. Селищеву заключили под стражу 15 июня. Ее обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст. 33, ч.3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). Показания против бизнес-леди дал экс-замминистра здравоохранения области Александр Кузнецов. По версии следствия, с марта по декабрь 2020 года аффилированные к Селищевой фирмы поставили в область четыре компьютерных томографа по завышенным ценам. Свою вину Селищева не признает вину. Ранее Селищева также пыталась выйти из СИЗО 19 сентября. Тогда Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора оставил без изменения решение Тракторозаводского районного суда о продлении срока заключения под стражу гендиректора ЗАО «Медсервис-регион».

Челябинский областной суд 31 октября оставил в СИЗО обвиняемую в махинациях с томографами Елену Селищеву. Адвокаты не смогла оспорить для Селищевой меру пресечения, не связанную с изоляцией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного суда. «Челябинский областной суд 31 октября рассмотрел в апелляционном порядке жалобы адвокатов обвиняемой Елены Селищевой, изменил постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 22 сентября 2022 года. Установив срок содержания под стражей Селищевой до 8 декабря 2022 года», — заявили в пресс-службе ведомства. Органами предварительного следствия генеральный директор ЗАО «Медсервис-Регион» Селищева обвиняется в мошенничестве на сумму более 85 млн рублей при поставке томографов в регион. Селищеву заключили под стражу 15 июня. Ее обвиняют по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст. 33, ч.3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями). Показания против бизнес-леди дал экс-замминистра здравоохранения области Александр Кузнецов. По версии следствия, с марта по декабрь 2020 года аффилированные к Селищевой фирмы поставили в область четыре компьютерных томографа по завышенным ценам. Свою вину Селищева не признает вину. Ранее Селищева также пыталась выйти из СИЗО 19 сентября. Тогда Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора оставил без изменения решение Тракторозаводского районного суда о продлении срока заключения под стражу гендиректора ЗАО «Медсервис-регион».