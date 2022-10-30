30 октября 2022
29 октября 2022

В ходе спецоперации погиб стрелок-сапер из Пермского края

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День памяти и скорби. Курган, венок, акция памяти, гвоздики, корзина с цветами
Церемония прощания пройдет в Березниках 2 ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель города Березники Пермского края Юрий Сикунко. Об этом сообщили в мэрии.

«Администрация города Березники и военный комиссариат с прискорбием сообщают о гибели в ходе специальной военной операции на Украине нашего земляка, сержанта старшего стрелка-сапера десантно-штурмового батальона воинской части №74268 Сикунко Юрия Александровича», — говорится на официальной странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится 2 ноября в 11:30, по адресу: улица Льва Толстого, 50.

Спецоперация РФ на Украине началась в феврале. По словам президента России Владимира Путина, главная ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель города Березники Пермского края Юрий Сикунко. Об этом сообщили в мэрии. «Администрация города Березники и военный комиссариат с прискорбием сообщают о гибели в ходе специальной военной операции на Украине нашего земляка, сержанта старшего стрелка-сапера десантно-штурмового батальона воинской части №74268 Сикунко Юрия Александровича», — говорится на официальной странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится 2 ноября в 11:30, по адресу: улица Льва Толстого, 50. Спецоперация РФ на Украине началась в феврале. По словам президента России Владимира Путина, главная ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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