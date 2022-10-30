В ходе спецоперации погиб стрелок-сапер из Пермского края

Церемония прощания пройдет в Березниках 2 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб житель города Березники Пермского края Юрий Сикунко. Об этом сообщили в мэрии.

«Администрация города Березники и военный комиссариат с прискорбием сообщают о гибели в ходе специальной военной операции на Украине нашего земляка, сержанта старшего стрелка-сапера десантно-штурмового батальона воинской части №74268 Сикунко Юрия Александровича», — говорится на официальной странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Прощание с бойцом состоится 2 ноября в 11:30, по адресу: улица Льва Толстого, 50.

Спецоперация РФ на Украине началась в феврале. По словам президента России Владимира Путина, главная ее цель — защита жителей Донбасса от киевской агрессии.