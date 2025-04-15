Стало известно, что больше всего подорожало в Пермском крае

Пермьстат: больше всего в марте 2025 года в Прикамье подорожала капуста
© Служба новостей «URA.RU»
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Капуста в Прикамье подорожала более чем на 15%
Капуста в Прикамье подорожала более чем на 15% Фото:

В Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожала капуста. Рост стоимости овоща составил более 15%, — сообщает Пермьстат.

«Индекс потребительских цен в Пермском крае в марте 2025 года. Капуста белокочанная свежая — рост 115,2% по отношению к февралю 2025 года», — сообщает ведомство.

Второе место по росту стоимости занимают помидоры (+ 14,1%). Третье место — за картофелем (+13,2%).

Ранее URA.RU сообщало, что больше всего из непродовольственных товаров в Прикамье за месяц подорожали экскурсионные услуги (на 10,9%). Второе место — проезд в поездах дальнего следования (подорожание на 10,1%). 

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В Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожала капуста. Рост стоимости овоща составил более 15%, — сообщает Пермьстат. «Индекс потребительских цен в Пермском крае в марте 2025 года. Капуста белокочанная свежая — рост 115,2% по отношению к февралю 2025 года», — сообщает ведомство. Второе место по росту стоимости занимают помидоры (+ 14,1%). Третье место — за картофелем (+13,2%). Ранее URA.RU сообщало, что больше всего из непродовольственных товаров в Прикамье за месяц подорожали экскурсионные услуги (на 10,9%). Второе место — проезд в поездах дальнего следования (подорожание на 10,1%). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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