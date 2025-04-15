Стало известно, что больше всего подорожало в Пермском крае

В Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожала капуста. Рост стоимости овоща составил более 15%, — сообщает Пермьстат.
«Индекс потребительских цен в Пермском крае в марте 2025 года. Капуста белокочанная свежая — рост 115,2% по отношению к февралю 2025 года», — сообщает ведомство.
Второе место по росту стоимости занимают помидоры (+ 14,1%). Третье место — за картофелем (+13,2%).
Ранее URA.RU сообщало, что больше всего из непродовольственных товаров в Прикамье за месяц подорожали экскурсионные услуги (на 10,9%). Второе место — проезд в поездах дальнего следования (подорожание на 10,1%).
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