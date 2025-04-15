Экс-модель и fashion блогер из Перми Евангелина Верещагина представит свой бренд одежды на неделе моды в Тбилиси. Она стала первым российским дизайнером, который получил приглашение на мероприятие за последние несколько лет. Об этом URA.RU рассказала Евангелина Верещагина.
«Мой бренд одежды Women»s temple прошел отбор на официальную неделю моды в Грузии, которая пройдет в июне 2025 года. Долгое время туда не приглашали никого из российских дизайнеров. Планирую представить там новую коллекцию, которая будет выполнена в красном цвете как у томата. Это трендовый цвет сезона. Также будут использованы модные акценты в виде цветов и бантов», — рассказала дизайнер корреспонденту агентства.
Пермячка основала бренд Women»s temple в 2024 году. Свою первую коллекцию «Нежность» бывшая модель представила в феврале 2025 года на неделе моды в Дубае. Затем в марте на днях моды в Петербурге Podium seasons пермячка презентовала коллекцию Black love. Собеседница агентства отметила, что шьет наряды для женщин, мужчин и детей. В 2025 году кроме Грузии бренд будет представлен в Турции, Китае, Сербии и Казахстане. Также пермячка владеет модельным агентством.
Ранее URA.RU рассказало, что годовалая модель из Перми произвела фурор на неделе моды в Петербурге. Она вышла на подиум с мамой и сестрой.
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