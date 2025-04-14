Полиция не нашла противоправных действий в скоплении молодежи у торгового центра в Перми

Полиция не нашла противоправных действий в скоплении молодежи у ТЦ «Луч» в Перми. Сообщение в дежурную часть отдела № 7 поступило 14 апреля.
«По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Факта совершения каких-либо противоправных действий не установлено», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на толпу подростков из 250 человек на улице Куйбышева обратили внимание пермяки. Молодые люди быстро разбежались, когда на место приехали полицейские. Были слышны звуки сирены. По одной из версий, у торгового центра должна была состояться масштабная драка подростков из микрорайона Крохалева и района Мотовилиха. Однако одна из сторон «забива» не явилась, рассказал URA.RU подписчик в соцсетях.
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