В Свердловской области произошло землетрясение

02 ноября 2022 в 09:43 Размер текста - 17 +

Колебания почвы в области назвали безопасными для людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой ученые зафиксировали сейсмическую активность. Мощность колебаний почвы оценили в 3,6 балла. Информация об этом появилась на сайте Международной системы мониторинга (МСМ). Согласно карте сейсмических событий, очаг землетрясения находился на севере Свердловской области. В информации о явлении сказано, что колебания были замечены 26 октября в 19:03 по Гринвичу или 27 октября в 00:03 по уральскому времени. Сила колебания почвы составила 3,6 балла. Ранее агентство писало, что сейсмическую активность зафиксировали ученые на границе ХМАО и Свердловской области. Мощность колебаний почвы оценили в 3,3 балла. Очаг землетрясения находился в нескольких километрах от югорского города Урай. Фото: Международная система мониторинга

На севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой ученые зафиксировали сейсмическую активность. Мощность колебаний почвы оценили в 3,6 балла. Информация об этом появилась на сайте Международной системы мониторинга (МСМ). Согласно карте сейсмических событий, очаг землетрясения находился на севере Свердловской области. В информации о явлении сказано, что колебания были замечены 26 октября в 19:03 по Гринвичу или 27 октября в 00:03 по уральскому времени. Сила колебания почвы составила 3,6 балла. Ранее агентство писало, что сейсмическую активность зафиксировали ученые на границе ХМАО и Свердловской области. Мощность колебаний почвы оценили в 3,3 балла. Очаг землетрясения находился в нескольких километрах от югорского города Урай.