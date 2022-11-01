В Свердловской области произошло землетрясение

На севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой ученые зафиксировали сейсмическую активность. Мощность колебаний почвы оценили в 3,6 балла. Информация об этом появилась на сайте Международной системы мониторинга (МСМ).
Согласно карте сейсмических событий, очаг землетрясения находился на севере Свердловской области. В информации о явлении сказано, что колебания были замечены 26 октября в 19:03 по Гринвичу или 27 октября в 00:03 по уральскому времени. Сила колебания почвы составила 3,6 балла.
Ранее агентство писало, что сейсмическую активность зафиксировали ученые на границе ХМАО и Свердловской области. Мощность колебаний почвы оценили в 3,3 балла. Очаг землетрясения находился в нескольких километрах от югорского города Урай.
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