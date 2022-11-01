01 ноября 2022

В Свердловской области произошло землетрясение

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Природа. Осень. Курган , природа, осень
Колебания почвы в области назвали безопасными для людей Фото:

На севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой ученые зафиксировали сейсмическую активность. Мощность колебаний почвы оценили в 3,6 балла. Информация об этом появилась на сайте Международной системы мониторинга (МСМ).

Согласно карте сейсмических событий, очаг землетрясения находился на севере Свердловской области. В информации о явлении сказано, что колебания были замечены 26 октября в 19:03 по Гринвичу или 27 октября в 00:03 по уральскому времени. Сила колебания почвы составила 3,6 балла.

Ранее агентство писало, что сейсмическую активность зафиксировали ученые на границе ХМАО и Свердловской области. Мощность колебаний почвы оценили в 3,3 балла. Очаг землетрясения находился в нескольких километрах от югорского города Урай.

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На севере Свердловской области между Серовом и Сосьвой ученые зафиксировали сейсмическую активность. Мощность колебаний почвы оценили в 3,6 балла. Информация об этом появилась на сайте Международной системы мониторинга (МСМ). Согласно карте сейсмических событий, очаг землетрясения находился на севере Свердловской области. В информации о явлении сказано, что колебания были замечены 26 октября в 19:03 по Гринвичу или 27 октября в 00:03 по уральскому времени. Сила колебания почвы составила 3,6 балла. Ранее агентство писало, что сейсмическую активность зафиксировали ученые на границе ХМАО и Свердловской области. Мощность колебаний почвы оценили в 3,3 балла. Очаг землетрясения находился в нескольких километрах от югорского города Урай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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