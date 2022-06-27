Землетрясение произошло на границе Свердловской области и ХМАО

Сейсмическую активность зафиксировали ученые на границе ХМАО и Свердловской области. Мощность колебаний почвы оценили в 3,3 балла. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга (МСМ).
Судя по карте сейсмических событий, очаг землетрясения находился в нескольких километрах от югорского города Урай, чуть севернее границы Свердловской области. В информации о явлении сказано, что колебания были замечены 23 июня в 20:32 по уральскому времени.
В екатеринбургском Институте геофизики УрО РАН, сообщает ЕАН, землетрясение назвали безопасным для людей. Особенно учитывая, что оно произошло в безлюдном месте.
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Сейсмическую активность зафиксировали ученые на границе ХМАО и Свердловской области. Мощность колебаний почвы оценили в 3,3 балла. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга (МСМ). Судя по карте сейсмических событий, очаг землетрясения находился в нескольких километрах от югорского города Урай, чуть севернее границы Свердловской области. В информации о явлении сказано, что колебания были замечены 23 июня в 20:32 по уральскому времени. В екатеринбургском Институте геофизики УрО РАН, сообщает ЕАН, землетрясение назвали безопасным для людей. Особенно учитывая, что оно произошло в безлюдном месте. Ученые относят регионы Урала к территориям, где не исключена сейсмическая активность. Отдельно специалисты выделяют Пермский край, где возможны активные колебания почвы. Самые же сильные землетрясения в России чаще всего прогнозируются на Камчатке и Курильских островах.