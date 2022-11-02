02 ноября 2022

Депутаты Златоуста купили лекарства и оборудование на 250 тысяч рублей для бойцов в зоне СВО. Видео

Депутаты Златоуста купили лекарства и оборудование на 250 тыс. рублей для бойцов в зоне СВО
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Клипарт. Магнитогорск, гуманитарный груз
Вслед за первой посылкой депутаты пообещали сформировать вторую Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат горсобрания Златоуста собрали деньги и готовят к отправке груз на помощь мобилизованным землякам. Как URA.RU сообщил председатель собрания Алексей Карюков, следом готовится еще одна посылка.

«Медикаменты и оборудование на 250 тысяч рублей закупили депутаты Златоуста. В сборе приняли участие представители разных политических сил. Груз будет отправлен в зону спецоперации», — уточнил URA.RU Карюков.

На собранные средства купили медикаменты и технику. Инициаторы сбора приобрели по 300 упаковок кеторолака, нимесулида, лоперамида, азитромицина, амоксиклава, а также бинты. Также в посылку положили оборудование и инструменты: дрель, бензопилы, тепловую пушку, мощный бензогенератор, масло и свечи для генератора, канистры, цепи, тенты, удлинители.

Как отметили в депутатском корпусе, все это передано в общегородской центр сбора помощи в здании общества ДОСААФ. До конца года депутаты планируют повторить опыт, сформировав для отправки второй груз.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Заявленные цели — денацификация и демилитаризация противника. С 21 сентября была объявлена частичная мобилизация населения РФ, которая на данный момент завершилась.

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Депутат горсобрания Златоуста собрали деньги и готовят к отправке груз на помощь мобилизованным землякам. Как URA.RU сообщил председатель собрания Алексей Карюков, следом готовится еще одна посылка. «Медикаменты и оборудование на 250 тысяч рублей закупили депутаты Златоуста. В сборе приняли участие представители разных политических сил. Груз будет отправлен в зону спецоперации», — уточнил URA.RU Карюков. На собранные средства купили медикаменты и технику. Инициаторы сбора приобрели по 300 упаковок кеторолака, нимесулида, лоперамида, азитромицина, амоксиклава, а также бинты. Также в посылку положили оборудование и инструменты: дрель, бензопилы, тепловую пушку, мощный бензогенератор, масло и свечи для генератора, канистры, цепи, тенты, удлинители. Как отметили в депутатском корпусе, все это передано в общегородской центр сбора помощи в здании общества ДОСААФ. До конца года депутаты планируют повторить опыт, сформировав для отправки второй груз. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Заявленные цели — денацификация и демилитаризация противника. С 21 сентября была объявлена частичная мобилизация населения РФ, которая на данный момент завершилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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