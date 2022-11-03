В Екатеринбурге появилось памятное место, посвященное экс-директору парка Маяковского

В Екатеринбурге открыли мемориальную доску в честь экс-директора парка Маяковского Романа Шадрина

03 ноября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Роман Шадрин умер в августе 2021 года на 55-м году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском районе Академическом открыли мемориальную доску, посвященную знаменитому генерал-майору, бывшему директору парка Маяковского Роману Шадрину. Информация об этом появилась в telegram-канале «Академический Екатеринбург». «Помогал и решал чужие проблемы, уважал каждого человека. Всю свою яркую жизнь он посвятил нашей Родине, защите нас с вами. Благодарна, что этот человек был в нашей судьбе», — рассказала вдова Надежда Шадрина. Табличку поместили по адресу: ул. Павла Шаманова, 6, где и жил Герой России. Ранее депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин заявил, что на доме, где жил экс-директор парка Маяковского Роман Шадрин, установят мемориальную доску. Мужчина умер в августе 2021 года на 55-м году жизни. Он имел звание Героя России за военные операции в первую чеченскую кампанию, также он участвовал в защите Донбасса. С 2015 по 2019 года Шадрин занимал пост директора ЦПКиО имени Маяковского.

В екатеринбургском районе Академическом открыли мемориальную доску, посвященную знаменитому генерал-майору, бывшему директору парка Маяковского Роману Шадрину. Информация об этом появилась в telegram-канале «Академический Екатеринбург». «Помогал и решал чужие проблемы, уважал каждого человека. Всю свою яркую жизнь он посвятил нашей Родине, защите нас с вами. Благодарна, что этот человек был в нашей судьбе», — рассказала вдова Надежда Шадрина. Табличку поместили по адресу: ул. Павла Шаманова, 6, где и жил Герой России. Ранее депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин заявил, что на доме, где жил экс-директор парка Маяковского Роман Шадрин, установят мемориальную доску. Мужчина умер в августе 2021 года на 55-м году жизни. Он имел звание Героя России за военные операции в первую чеченскую кампанию, также он участвовал в защите Донбасса. С 2015 по 2019 года Шадрин занимал пост директора ЦПКиО имени Маяковского.