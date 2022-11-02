Махонин заподозрил мэрию Перми в излишнем расточительстве

Дмитрий Махонин попросил КСП проверить расходы на строительство крематория в Перми

Губернатора смутило двукратное удорожание строительства крематория Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Пермского края по поручению губернатора Дмитрия Махонина проверит обоснованность расходов на строительство крематория в Перми. К этому решению глав региона побудило кратное удорожание стоимости возведения объекта за счет бюджета.

«Ранее пермской мэрией было принято решение о завершении строительства крематория за счет бюджета. В настоящее время администрация города заявляет о необходимости увеличить расходы на строительство более чем в два раза», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». В пресс-службе администрации губернатора подтвердили информацию. Председатель КСП Геннадий Тушнолобов не ответил на звонок URA.RU.

Стоимость строительства крематория была увеличена на 760,6 млн рублей, до 1,223 млрд рублей. В администрации Перми URA.RU заявили, что дополнительные средства требуются на благоустройство территории кладбища. А именно на строительство колумбария, обустройство подъездных путей, освещения, мест отдыха для посетителей и т. д. Колумбарий предполагает 25 тысяч ячеек для хранения урн с прахом. Он займет территорию в 10 тыс. кв. м. «Именно проведение этих работ, не относящихся к первому этапу и запланированных в последующие годы, оценивается в сумму 710 млн рублей. Стоимость достройки самого крематория была откорректирована незначительно — с 462 до 512 млн рублей», — отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее мэр Перми Алексей Демкин показал, как будет выглядеть крематорий. Его строят с 2011 года.