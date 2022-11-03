В ХМАО мэрия судится с фермером из-за гуляющих на улице коров

Администрация Нефтеюганска (ХМАО) обратилась в суд из-за коров, которые гуляют на улицах города. Мэрия требует пасти животных на специально отведенной для этого территории, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр города Эльвира Бугай.
«В отношении собственника животных инициировано судебное производство о возложении обязанности осуществлять выпас крупного рогатого скота на отведенной территории и не допускать безнадзорный выпас на территориях города. Службой муниципального контроля направлена информация в органы внутренних дел по вопросу привлечения данного владельца к уголовной ответственности в связи жестоким обращением с животными», — написала глава города. Полицейские проводят проверку.
Бугай также добавила, что на фермера составлено семь протоколов об административной ответственности. «У данного крестьянско-фермерского хозяйства есть земля в пригороде, предусмотренная для выпаса коров, однако животные продолжают пастись на газонах в центре города», — добавила мэр. Она выразила надежду, что ситуация будет взята на контроль со стороны владельца животных.
Ранее с подобной проблемой столкнулись жители Березников (Пермский край). Они пожаловались на стада коров, которые свободно гуляют по городу, оккупируют дворы и мешают дорожному движению. На животных, гуляющих на городских улицах также жаловались в Нижневартовске (ХМАО).
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