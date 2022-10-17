Жители Березников жалуются, что город оккупировали коровы

Жители Березников жалуются на бесхозных коров, которые оккупировали город и мешают дорожному движению

18 октября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Коровы иногда выходят на проезжую часть и мешают дорожному движению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Березников (Пермский край) жалуются на стада коров, которые свободно гуляют по городу. Животные оккупируют дворы и мешают дорожному движению, часто выходя на оживленную проезжую часть. Недовольные горожане поделились проблемой в группе «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Горожане начинают тревожиться по поводу безнадзорного стада. Сначала милые коровушки всем нравились, затем стали мешать движению по дорогам, а сейчас и вовсе оккупировали дворовые территории, оставляя после себя дурно пахнущие следы», — пишет автор поста. В комментариях многие жители города отмечают, что не видят в этом большой проблемы, коровы им не мешают. «Боже, нашли проблему», «То есть маргинальное стадо алкашей, нариков и все вокруг крушащих подростков никого не смущает, а мирно гуляющее животное помешало», — пишут березниковцы. Другие комментаторы возмущаются, что рядом с пасущимися животными никогда не видят хозяев, никто за ними не смотрит и не убирает. Поэтому предлагают забрать ненужный скот и оштрафовать владельцев, чтобы не оставляли животных без внимания: «Впаять штраф за нарушение выпаса скота. На третий раз будут с ведром бегать и тряпочкой асфальт мыть», «Забрать себе, раз хозяевам не нужны их питомцы». Некоторые жители предлагают потерпеть до зимы, когда проблема решится сама собой.

Жители Березников (Пермский край) жалуются на стада коров, которые свободно гуляют по городу. Животные оккупируют дворы и мешают дорожному движению, часто выходя на оживленную проезжую часть. Недовольные горожане поделились проблемой в группе «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Горожане начинают тревожиться по поводу безнадзорного стада. Сначала милые коровушки всем нравились, затем стали мешать движению по дорогам, а сейчас и вовсе оккупировали дворовые территории, оставляя после себя дурно пахнущие следы», — пишет автор поста. В комментариях многие жители города отмечают, что не видят в этом большой проблемы, коровы им не мешают. «Боже, нашли проблему», «То есть маргинальное стадо алкашей, нариков и все вокруг крушащих подростков никого не смущает, а мирно гуляющее животное помешало», — пишут березниковцы. Другие комментаторы возмущаются, что рядом с пасущимися животными никогда не видят хозяев, никто за ними не смотрит и не убирает. Поэтому предлагают забрать ненужный скот и оштрафовать владельцев, чтобы не оставляли животных без внимания: «Впаять штраф за нарушение выпаса скота. На третий раз будут с ведром бегать и тряпочкой асфальт мыть», «Забрать себе, раз хозяевам не нужны их питомцы». Некоторые жители предлагают потерпеть до зимы, когда проблема решится сама собой.