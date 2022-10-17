17 октября 2022

Жители Березников жалуются, что город оккупировали коровы

Жители Березников жалуются на бесхозных коров, которые оккупировали город и мешают дорожному движению
© Служба новостей «URA.RU»
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Митрополит Корнилий в Староуткинске. Свердловская область, проезжая часть, корова, домашний скот, животноводство
Коровы иногда выходят на проезжую часть и мешают дорожному движению Фото:

Жители Березников (Пермский край) жалуются на стада коров, которые свободно гуляют по городу. Животные оккупируют дворы и мешают дорожному движению, часто выходя на оживленную проезжую часть. Недовольные горожане поделились проблемой в группе «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Горожане начинают тревожиться по поводу безнадзорного стада. Сначала милые коровушки всем нравились, затем стали мешать движению по дорогам, а сейчас и вовсе оккупировали дворовые территории, оставляя после себя дурно пахнущие следы», — пишет автор поста.

В комментариях многие жители города отмечают, что не видят в этом большой проблемы, коровы им не мешают. «Боже, нашли проблему», «То есть маргинальное стадо алкашей, нариков и все вокруг крушащих подростков никого не смущает, а мирно гуляющее животное помешало», — пишут березниковцы.

Другие комментаторы возмущаются, что рядом с пасущимися животными никогда не видят хозяев, никто за ними не смотрит и не убирает. Поэтому предлагают забрать ненужный скот и оштрафовать владельцев, чтобы не оставляли животных без внимания: «Впаять штраф за нарушение выпаса скота. На третий раз будут с ведром бегать и тряпочкой асфальт мыть», «Забрать себе, раз хозяевам не нужны их питомцы». Некоторые жители предлагают потерпеть до зимы, когда проблема решится сама собой.

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Жители Березников (Пермский край) жалуются на стада коров, которые свободно гуляют по городу. Животные оккупируют дворы и мешают дорожному движению, часто выходя на оживленную проезжую часть. Недовольные горожане поделились проблемой в группе «Все Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Горожане начинают тревожиться по поводу безнадзорного стада. Сначала милые коровушки всем нравились, затем стали мешать движению по дорогам, а сейчас и вовсе оккупировали дворовые территории, оставляя после себя дурно пахнущие следы», — пишет автор поста. В комментариях многие жители города отмечают, что не видят в этом большой проблемы, коровы им не мешают. «Боже, нашли проблему», «То есть маргинальное стадо алкашей, нариков и все вокруг крушащих подростков никого не смущает, а мирно гуляющее животное помешало», — пишут березниковцы. Другие комментаторы возмущаются, что рядом с пасущимися животными никогда не видят хозяев, никто за ними не смотрит и не убирает. Поэтому предлагают забрать ненужный скот и оштрафовать владельцев, чтобы не оставляли животных без внимания: «Впаять штраф за нарушение выпаса скота. На третий раз будут с ведром бегать и тряпочкой асфальт мыть», «Забрать себе, раз хозяевам не нужны их питомцы». Некоторые жители предлагают потерпеть до зимы, когда проблема решится сама собой.
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