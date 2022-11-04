Лукашенко объявил о создании с РФ совместной спутниковой группировки

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Роскосмос, космос, спутник, планета земля
Создание спутниковой группировки будет не только в военных целях Фото:

Белоруссия и Россия создают совместную спутниковую группировку в военных целях. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии запуска производства комбикормов и аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК).

«Мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Это не только в военных целях», — цитирует «Белта» Лукашенко. По его словам, уже сейчас есть спутник, просматривающий объект в 35 сантиметров.

Ранее Лукашенко говорил о важности оперативного получения данных с помощью разведывательных спутников, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия и Белоруссия сотрудничают в военной сфере и проводят учения. В совместную военную группировку стран входит чуть менее 9 тысяч российских военных, передает RT.

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Белоруссия и Россия создают совместную спутниковую группировку в военных целях. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии запуска производства комбикормов и аминокислот Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК). «Мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников. Это не только в военных целях», — цитирует «Белта» Лукашенко. По его словам, уже сейчас есть спутник, просматривающий объект в 35 сантиметров. Ранее Лукашенко говорил о важности оперативного получения данных с помощью разведывательных спутников, сообщает «Федеральное агентство новостей». Россия и Белоруссия сотрудничают в военной сфере и проводят учения. В совместную военную группировку стран входит чуть менее 9 тысяч российских военных, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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