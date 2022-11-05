Пленный десантник ВСУ пожаловался на безграмотность командования. Видео

05 ноября 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

У наших командиров не было боевого опыта, заявил солдат ВСУ Киселевич Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат Вооруженных сил Украины Михаил Киселевич, сдавшийся в плен после неудавшейся атаки, пожаловался на безграмотность командования. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Скорее всего, офицеры неграмотные. Высоких офицеров там почти не было, только младший офицерский состав. Самый старший там был, по-моему, старший лейтенант», — передает слова Киселевича газета «Известия». Также он добавил, что командиры не имели боевого опыта. Солдатам ВСУ была поставлена задача выдвинуться вперед на БМП, чтобы забрать раненых, так как в штурмовых группах сил Украины было много убитых и раненых. Во время боя силы РФ окружили украинских боевиков и взяли их в плен. Ранее сообщалось о жалобах украинских военных на отсутствие помощи и обеспечения войск. Также сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал, как командование бросило его во время выполнения боевой задачи, передает агентство Nation News.

Солдат Вооруженных сил Украины Михаил Киселевич, сдавшийся в плен после неудавшейся атаки, пожаловался на безграмотность командования. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Скорее всего, офицеры неграмотные. Высоких офицеров там почти не было, только младший офицерский состав. Самый старший там был, по-моему, старший лейтенант», — передает слова Киселевича газета «Известия». Также он добавил, что командиры не имели боевого опыта. Солдатам ВСУ была поставлена задача выдвинуться вперед на БМП, чтобы забрать раненых, так как в штурмовых группах сил Украины было много убитых и раненых. Во время боя силы РФ окружили украинских боевиков и взяли их в плен. Ранее сообщалось о жалобах украинских военных на отсутствие помощи и обеспечения войск. Также сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал, как командование бросило его во время выполнения боевой задачи, передает агентство Nation News.