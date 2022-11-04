04 ноября 2022
03 ноября 2022

Житель ХМАО сядет на 2 года за оскорбление сотрудника ППС

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , арест, судебное заседание, арестант, наручники, задержание, судебное дело
Подсудимый высказал угрозу и оскорбления в адрес сотрудника МВД Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) вынесен приговор 52-летнему местному жителю, оскорбившему полицейского. Об этом сообщили в СК России по ХМАО-Югре.

«Следствием и судом установлено, что 20 июня 2022 года около 15 часов, подсудимый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, из личной неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, в присутствии посторонних лиц высказал сотруднику патрульно-постовой службы УМВД России по городу Нижневартовску угрозу применения насилия и оскорбления в нецензурной форме», — говорится на сайте ведомства. Подсудимый нарушал общественный порядок, в связи с чем был задержан сотрудником полиции.

Приговором Нижневартовского городского суда нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО двое граждан предстанут перед судом за оскорбление полицейских. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

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В Нижневартовске (ХМАО) вынесен приговор 52-летнему местному жителю, оскорбившему полицейского. Об этом сообщили в СК России по ХМАО-Югре. «Следствием и судом установлено, что 20 июня 2022 года около 15 часов, подсудимый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, из личной неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, в присутствии посторонних лиц высказал сотруднику патрульно-постовой службы УМВД России по городу Нижневартовску угрозу применения насилия и оскорбления в нецензурной форме», — говорится на сайте ведомства. Подсудимый нарушал общественный порядок, в связи с чем был задержан сотрудником полиции. Приговором Нижневартовского городского суда нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО двое граждан предстанут перед судом за оскорбление полицейских. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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