Житель ХМАО сядет на 2 года за оскорбление сотрудника ППС

05 ноября 2022 в 19:43 Размер текста - 17 +

Подсудимый высказал угрозу и оскорбления в адрес сотрудника МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) вынесен приговор 52-летнему местному жителю, оскорбившему полицейского. Об этом сообщили в СК России по ХМАО-Югре. «Следствием и судом установлено, что 20 июня 2022 года около 15 часов, подсудимый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, из личной неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, в присутствии посторонних лиц высказал сотруднику патрульно-постовой службы УМВД России по городу Нижневартовску угрозу применения насилия и оскорбления в нецензурной форме», — говорится на сайте ведомства. Подсудимый нарушал общественный порядок, в связи с чем был задержан сотрудником полиции. Приговором Нижневартовского городского суда нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО двое граждан предстанут перед судом за оскорбление полицейских. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

В Нижневартовске (ХМАО) вынесен приговор 52-летнему местному жителю, оскорбившему полицейского. Об этом сообщили в СК России по ХМАО-Югре. «Следствием и судом установлено, что 20 июня 2022 года около 15 часов, подсудимый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, из личной неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, в присутствии посторонних лиц высказал сотруднику патрульно-постовой службы УМВД России по городу Нижневартовску угрозу применения насилия и оскорбления в нецензурной форме», — говорится на сайте ведомства. Подсудимый нарушал общественный порядок, в связи с чем был задержан сотрудником полиции. Приговором Нижневартовского городского суда нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО двое граждан предстанут перед судом за оскорбление полицейских. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения.