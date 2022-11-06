«Ведомости»: банк «Тинькофф» не будет менять бренд по желанию Олега Тинькова

07 ноября 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

По словам источника, после слов Олега Тинькова ребрендинга в банке «Тинькофф» не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский банк «Тинькофф» не будет менять бренд после заявлений бывшего владельца, предпринимателя Олега Тинькова о начале отзыва бренда. Об этом сообщил источник близкий к организации. «Банку это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг. С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», — сообщил источник газете «Ведомости». Ранее URA.RU публиковало слова Олега Тинькова, что новое руководство банка не справляется с управлением. Также агентство рассказывало, что российский предприниматель попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. В ответ на это в пресс-службе организации заявили, что банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд.

Российский банк «Тинькофф» не будет менять бренд после заявлений бывшего владельца, предпринимателя Олега Тинькова о начале отзыва бренда. Об этом сообщил источник близкий к организации. «Банку это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг. С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», — сообщил источник газете «Ведомости». Ранее URA.RU публиковало слова Олега Тинькова, что новое руководство банка не справляется с управлением. Также агентство рассказывало, что российский предприниматель попрощался с Россией и заявил, что забирает из страны свои бренды Tinkoff и La Datcha. В ответ на это в пресс-службе организации заявили, что банку «Тинькофф» принадлежат все юридические права на бренд.