09 ноября 2022

Пермские власти уточнили информацию о состоянии военкома

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9-е заседание законодательного собрания Пермского края. Пермь, коковин александр
Военком находится на рабочем месте Фото:
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Мобилизация в России

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин находится на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора. Ранее сообщалось, что Коковин ушел на больничный.

«Военный комиссар находится на рабочем месте», — отметили в пресс-службе. О том, что Коковин находится на лечении, сообщил «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU информацию подтвердили. Обязанности военкома исполнял Олег Радостев.

На больничном также находится министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. И. о. главы минтербеза назначен Альберт Марданов. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

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Военный комиссар Пермского края Александр Коковин находится на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора. Ранее сообщалось, что Коковин ушел на больничный. «Военный комиссар находится на рабочем месте», — отметили в пресс-службе. О том, что Коковин находится на лечении, сообщил «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU информацию подтвердили. Обязанности военкома исполнял Олег Радостев. На больничном также находится министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. И. о. главы минтербеза назначен Альберт Марданов. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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