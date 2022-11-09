Пермские власти уточнили информацию о состоянии военкома

Военком находится на рабочем месте Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военный комиссар Пермского края Александр Коковин находится на рабочем месте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора. Ранее сообщалось, что Коковин ушел на больничный.

«Военный комиссар находится на рабочем месте», — отметили в пресс-службе. О том, что Коковин находится на лечении, сообщил «Коммерсант-Прикамье». Источники URA.RU информацию подтвердили. Обязанности военкома исполнял Олег Радостев.

На больничном также находится министр территориальной безопасности Виктор Батмазов. И. о. главы минтербеза назначен Альберт Марданов. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.