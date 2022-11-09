09 ноября 2022

Дочь челябинского экс-губернатора приобрела новый актив. Скрин

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Коммунальный бизнес Анны Дубровской собирает большую часть платежей ЖКХ жителей Магнитогорска Фото:

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна приобрела новый коммунальный актив Магнитогорска и влила его в принадлежащую ей фирму ООО УК «Мой дом». На баланс управляющей компании поступили активы реорганизованной управляющей компании «Тройка».

«УК АО „Тройка“ 7 ноября 2022 года прекратила свою деятельность (ликвидирована) путем реорганизации и присоединения к ООО „УК ‚Мой дом‘. Учредителями управляющей компании ‚Мой дом‘ являются Анна Борисовна Дубровская (76%) и ООО ‚Жилкомсервис‘ (24%), — следует из данных сервиса СБИС.

На момент ликвидации УК «Тройка» ее уставный капитал составлял 11 млн 916 тысяч рублей. Компания работала на рынке с 2018 года и занималась управлением эксплуатации жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

Дубровская приобрела 76% ООО «УК «Мой дом» в январе 2021 года у Валерия Андреева, бывшего топ-менеджера в бизнес-империи бывшего главы региона. Рыночная стоимость бизнеса, составлявшая по оценке СБИС на тот момент 46 млн рублей, сейчас возросла до 62,5 млн рублей.

Дубровская в 2021 году также приобрела ООО «Единый расчетно-кассовый центр». Это предприятие собирает большую часть платежей жителей Магнитогорска за жилье и услуги ЖКХ.

Уставной капитал УК «Тройка» на момент ликвидации составлял 11 млн 916 тысяч

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Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна приобрела новый коммунальный актив Магнитогорска и влила его в принадлежащую ей фирму ООО УК «Мой дом». На баланс управляющей компании поступили активы реорганизованной управляющей компании «Тройка». «УК АО „Тройка“ 7 ноября 2022 года прекратила свою деятельность (ликвидирована) путем реорганизации и присоединения к ООО „УК ‚Мой дом‘. Учредителями управляющей компании ‚Мой дом‘ являются Анна Борисовна Дубровская (76%) и ООО ‚Жилкомсервис‘ (24%), — следует из данных сервиса СБИС. На момент ликвидации УК «Тройка» ее уставный капитал составлял 11 млн 916 тысяч рублей. Компания работала на рынке с 2018 года и занималась управлением эксплуатации жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Дубровская приобрела 76% ООО «УК «Мой дом» в январе 2021 года у Валерия Андреева, бывшего топ-менеджера в бизнес-империи бывшего главы региона. Рыночная стоимость бизнеса, составлявшая по оценке СБИС на тот момент 46 млн рублей, сейчас возросла до 62,5 млн рублей. Дубровская в 2021 году также приобрела ООО «Единый расчетно-кассовый центр». Это предприятие собирает большую часть платежей жителей Магнитогорска за жилье и услуги ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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