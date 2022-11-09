Дочь челябинского экс-губернатора приобрела новый актив. Скрин

10 ноября 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Коммунальный бизнес Анны Дубровской собирает большую часть платежей ЖКХ жителей Магнитогорска Фото: Алексей Гущин © URA.RU Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна приобрела новый коммунальный актив Магнитогорска и влила его в принадлежащую ей фирму ООО УК «Мой дом». На баланс управляющей компании поступили активы реорганизованной управляющей компании «Тройка». «УК АО „Тройка“ 7 ноября 2022 года прекратила свою деятельность (ликвидирована) путем реорганизации и присоединения к ООО „УК ‚Мой дом‘. Учредителями управляющей компании ‚Мой дом‘ являются Анна Борисовна Дубровская (76%) и ООО ‚Жилкомсервис‘ (24%), — следует из данных сервиса СБИС. На момент ликвидации УК «Тройка» ее уставный капитал составлял 11 млн 916 тысяч рублей. Компания работала на рынке с 2018 года и занималась управлением эксплуатации жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Дубровская приобрела 76% ООО «УК «Мой дом» в январе 2021 года у Валерия Андреева, бывшего топ-менеджера в бизнес-империи бывшего главы региона. Рыночная стоимость бизнеса, составлявшая по оценке СБИС на тот момент 46 млн рублей, сейчас возросла до 62,5 млн рублей. Дубровская в 2021 году также приобрела ООО «Единый расчетно-кассовый центр». Это предприятие собирает большую часть платежей жителей Магнитогорска за жилье и услуги ЖКХ. Уставной капитал УК «Тройка» на момент ликвидации составлял 11 млн 916 тысяч Скрин: СБИС

Дочь челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анна приобрела новый коммунальный актив Магнитогорска и влила его в принадлежащую ей фирму ООО УК «Мой дом». На баланс управляющей компании поступили активы реорганизованной управляющей компании «Тройка». «УК АО „Тройка“ 7 ноября 2022 года прекратила свою деятельность (ликвидирована) путем реорганизации и присоединения к ООО „УК ‚Мой дом‘. Учредителями управляющей компании ‚Мой дом‘ являются Анна Борисовна Дубровская (76%) и ООО ‚Жилкомсервис‘ (24%), — следует из данных сервиса СБИС. На момент ликвидации УК «Тройка» ее уставный капитал составлял 11 млн 916 тысяч рублей. Компания работала на рынке с 2018 года и занималась управлением эксплуатации жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Дубровская приобрела 76% ООО «УК «Мой дом» в январе 2021 года у Валерия Андреева, бывшего топ-менеджера в бизнес-империи бывшего главы региона. Рыночная стоимость бизнеса, составлявшая по оценке СБИС на тот момент 46 млн рублей, сейчас возросла до 62,5 млн рублей. Дубровская в 2021 году также приобрела ООО «Единый расчетно-кассовый центр». Это предприятие собирает большую часть платежей жителей Магнитогорска за жилье и услуги ЖКХ.