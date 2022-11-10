В аэропорту ХМАО таможенники нашли у пассажира нелегальные деньги для провоза за границу

Житель Сургута пытался вывезти в Таджикистан 10 тысяч рублей сверх нормы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Сургута (ХМАО) пассажир пытался незаконно провезти валюту в Таджикистан. Как сообщили в пресс-службе Тюменской таможни, сотрудники ведомства остановили его в «зеленом» коридоре и изъяли 10 тысяч рублей, превышавшие допустимый к перевозке лимит.

«Сотрудники Тюменской таможни обнаружили 580 тысяч незадекларированных рублей в ручной клади авиапассажира рейса Сургут — Худжанд (Республика Таджикистан). Мужчину остановили в „зеленом“ коридоре зоны таможенного контроля. Сумма, оказавшаяся предметом правонарушения и превышающая эквивалент 10 тысяч долларов США, составила 10 тысяч рублей. По данному факту сотрудники Сургутского таможенного поста возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Разницу нарушителю вернули, а 10 тысяч рублей изъяли. Материалы дела направили в суд.

Ранее URA.RU писало о том, как таможенники Сургута отобрали у пассажиров 20 тысяч долларов. Сургутяне пытались перевезти сверх нормы почти 1,2 миллиона рублей.