11 ноября 2022

Екатеринбуржец скончался в больнице после ДТП с машиной скорой помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржец, которого скорая везла в реанимацию, погиб в больнице Фото:

Екатеринбуржец, которого везли в реанимацию на машине скорой помощи и автомобиль попал в ДТП, скончался в больнице от сердечного приступа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«В машине скорой помощи везли мужчину, находившегося в тяжелом состоянии. После ДТП его доставили в больницу, где позднее он скончался от сердечного приступа», — рассказал представитель ведомства.

Авария произошла примерно в 21:00 11 ноября на улице Заводская. Автомобиль Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала на зеленый сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Внутри был пассажир, которого везли в реанимацию.

«В результате ДТП пострадала пассажирка скорой помощи и оба водителя, пострадавших доставили в 36-ую больницу. В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвые», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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Екатеринбуржец, которого везли в реанимацию на машине скорой помощи и автомобиль попал в ДТП, скончался в больнице от сердечного приступа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В машине скорой помощи везли мужчину, находившегося в тяжелом состоянии. После ДТП его доставили в больницу, где позднее он скончался от сердечного приступа», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла примерно в 21:00 11 ноября на улице Заводская. Автомобиль Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала на зеленый сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Внутри был пассажир, которого везли в реанимацию. «В результате ДТП пострадала пассажирка скорой помощи и оба водителя, пострадавших доставили в 36-ую больницу. В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвые», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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