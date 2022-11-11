Екатеринбуржец, которого скорая везла в реанимацию, погиб в больницеФото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Екатеринбуржец, которого везли в реанимацию на машине скорой помощи и автомобиль попал в ДТП, скончался в больнице от сердечного приступа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«В машине скорой помощи везли мужчину, находившегося в тяжелом состоянии. После ДТП его доставили в больницу, где позднее он скончался от сердечного приступа», — рассказал представитель ведомства.
Авария произошла примерно в 21:00 11 ноября на улице Заводская. Автомобиль Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала на зеленый сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Внутри был пассажир, которого везли в реанимацию.
«В результате ДТП пострадала пассажирка скорой помощи и оба водителя, пострадавших доставили в 36-ую больницу. В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвые», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo
Екатеринбуржец, которого везли в реанимацию на машине скорой помощи и автомобиль попал в ДТП, скончался в больнице от сердечного приступа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В машине скорой помощи везли мужчину, находившегося в тяжелом состоянии. После ДТП его доставили в больницу, где позднее он скончался от сердечного приступа», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла примерно в 21:00 11 ноября на улице Заводская. Автомобиль Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала на зеленый сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Внутри был пассажир, которого везли в реанимацию. «В результате ДТП пострадала пассажирка скорой помощи и оба водителя, пострадавших доставили в 36-ую больницу. В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвые», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.