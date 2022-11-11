Екатеринбуржец скончался в больнице после ДТП с машиной скорой помощи. Фото

12 ноября 2022 в 02:52 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржец, которого скорая везла в реанимацию, погиб в больнице Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Екатеринбуржец, которого везли в реанимацию на машине скорой помощи и автомобиль попал в ДТП, скончался в больнице от сердечного приступа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В машине скорой помощи везли мужчину, находившегося в тяжелом состоянии. После ДТП его доставили в больницу, где позднее он скончался от сердечного приступа», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла примерно в 21:00 11 ноября на улице Заводская. Автомобиль Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала на зеленый сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Внутри был пассажир, которого везли в реанимацию. «В результате ДТП пострадала пассажирка скорой помощи и оба водителя, пострадавших доставили в 36-ую больницу. В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвые», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Екатеринбуржец, которого везли в реанимацию на машине скорой помощи и автомобиль попал в ДТП, скончался в больнице от сердечного приступа. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «В машине скорой помощи везли мужчину, находившегося в тяжелом состоянии. После ДТП его доставили в больницу, где позднее он скончался от сердечного приступа», — рассказал представитель ведомства. Авария произошла примерно в 21:00 11 ноября на улице Заводская. Автомобиль Land Rover врезался в машину скорой помощи, которая ехала на зеленый сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. Внутри был пассажир, которого везли в реанимацию. «В результате ДТП пострадала пассажирка скорой помощи и оба водителя, пострадавших доставили в 36-ую больницу. В момент аварии все были пристегнуты ремнями безопасности, оба водителя были трезвые», — добавили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.