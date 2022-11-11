Пермячку приговорили к исправительным работам после убийства собутыльника

Участники инцидента вместе распивали алкогольные напитки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермячку наказали исправительными работами (срок 1 год 10 месяцев), после того как суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности. С женщины также было взыскано в пользу родственников погибшего по одному млн рублей. Такая информация появилась в СМИ.

«В феврале 2022 года гражданка распивала с собутыльником спиртное и по небрежности толкала партнера, от чего тот несколько раз падал в квартире. В результате мужчина получил травму, от которой умер. За это пермячку приговорили к исправительным работам», — передает «Звезда» в сообщении на сайте со ссылкой на пресс-службу дзержинского районного суда города.

По данным издания, женщина подала жалобу на приговор, которая уже принята прикамской апелляционной инстанцией. В СМИ считают, что пермячка оспаривает не срок, а сумму.

URA.RU писало ранее, что в свердловском районном суде Перми был вынес приговор водителю, который сбил пенсионера на пешеходном переходе. Автовладельца признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.