Владимир Машков посетил ресторан Gavi в Екатеринбурге

В своей рабочей поездке Машков успел побывать в двух известных ресторанах Екатеринбурга Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Народный артист РФ Владимир Машков вместе с Сергеем Угрюмовым посетили екатеринбургский ресторан Gavi, который принадлежит компании Resta Management Олега Флеганова. Информация об этом появилась в telegram-канале «RESTA Екб».

«Знаете, где ужинают звезды российского кино и театра во время гастролей в Екатеринбурге? Так вот рассказываем, вчера после спектакля „Ревизор“ в ТЮЗе актер Владимир Машков приехал в ресторан Gavi», — поделились представители ресторана.

Специально для именитого гостя готовил шеф-повар заведения Михаил Нестеров. «Конечно он не упустил шанс сделать памятное фото со звездой. Кстати, гости ресторана тоже не остались в стороне от фотосессии с Машковым», — заявили в компании Resta Management. Также в выходные Машкова вместе с труппой театра Олега Табакова заметили в ресторане «Корова», который находится напротив Ельцин Центра.

Владимир Машков приехал в Екатеринбург на гастроли с театром Олега Табакова с постановкой «Ревизор». Также артист провел кастинг среди школьников, которые смогут бесплатно обучаться в Московской театральной школе Табакова и посетил военный госпиталь.

Вместе с Машковым в ресторане Флеганова побывал и Сергей Угрюмов (известен ролью в сериале «Ликвидация» и многосерийном детективном фильме о майоре Черкасове) Фото: telegram-канал «RESTA Екб»