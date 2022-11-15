Ученые из ХМАО предупреждают об экстремальном потеплении зимой

16 ноября 2022 в 13:24 Размер текста - 17 +

В ХМАО среднегодовая температура зимой постепенно повышается Фото: Александр Елизаров © URA.RU Ученые Нижневартовскго государственного университета предупреждают о повышении среднегодовой температуры зимой. По мнению ученых, это может привести к ухудшению качества жизни в целом. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова «Климат Югры имеет тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в таежной зоне. Так, например, зима 2019—2020 года стала экстремально теплой. На территории северных регионов, где наблюдается современное потепление климата, возникают погодные явления экстремального характера, в разной степени способные негативно влиять на качество земельных ресурсов, жизнедеятельность населения, хозяйство региона», — рассказала Кузнецова. По мнению географов, среднегодовая температура продолжит повышаться. «Аномальная метеорологическая обстановка в 2020 году повлекли за собой рекордно раннее за весь период наблюдений наступление весеннего и летнего сезонов», — рассказала ученый. Судя по прогнозам, в ХМАО может наступить теплая зима, ранняя весна и продолжительное лето. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

Ученые Нижневартовскго государственного университета предупреждают о повышении среднегодовой температуры зимой. По мнению ученых, это может привести к ухудшению качества жизни в целом. Об этом URA.RU рассказала доцент кафедры географии НВГУ Вера Кузнецова «Климат Югры имеет тенденцию повышения средней годовой температуры воздуха в таежной зоне. Так, например, зима 2019—2020 года стала экстремально теплой. На территории северных регионов, где наблюдается современное потепление климата, возникают погодные явления экстремального характера, в разной степени способные негативно влиять на качество земельных ресурсов, жизнедеятельность населения, хозяйство региона», — рассказала Кузнецова. По мнению географов, среднегодовая температура продолжит повышаться. «Аномальная метеорологическая обстановка в 2020 году повлекли за собой рекордно раннее за весь период наблюдений наступление весеннего и летнего сезонов», — рассказала ученый. Судя по прогнозам, в ХМАО может наступить теплая зима, ранняя весна и продолжительное лето. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.