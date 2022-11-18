Сейчас на месте ДТП работает полиция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На трассе М5-Урал на территории Челябинской области произошла серьезная авария. Как сообщили в региональном ГИБДД, фура врезалась в пассажирский автобус.

«59-летний водитель большегруза MAN выехал на полосу встречного движения, где это время ехал „пазик“ с десятью вахтовиками из Башкирии. В результате происшествия пострадали пять человек. 61-летний пассажир автобуса погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате столкновения один человек погиб Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

Столкновение случилось на участке, где ведутся ремонтные работы. По информации полиции, фура ехала из Уссурийска в Москву. Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение, работают медики и полицейские.