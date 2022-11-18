18 ноября 2022

На трассе М-5 в Челябинской области автобус столкнулся с фурой. Фото

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Сейчас на месте ДТП работает полиция Фото:

На трассе М5-Урал на территории Челябинской области произошла серьезная авария. Как сообщили в региональном ГИБДД, фура врезалась в пассажирский автобус.

«59-летний водитель большегруза MAN выехал на полосу встречного движения, где это время ехал „пазик“ с десятью вахтовиками из Башкирии. В результате происшествия пострадали пять человек. 61-летний пассажир автобуса погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

В результате столкновения один человек погиб
Фото:

Столкновение случилось на участке, где ведутся ремонтные работы. По информации полиции, фура ехала из Уссурийска в Москву. Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение, работают медики и полицейские.

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На трассе М5-Урал на территории Челябинской области произошла серьезная авария. Как сообщили в региональном ГИБДД, фура врезалась в пассажирский автобус. «59-летний водитель большегруза MAN выехал на полосу встречного движения, где это время ехал „пазик“ с десятью вахтовиками из Башкирии. В результате происшествия пострадали пять человек. 61-летний пассажир автобуса погиб на месте», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области. Столкновение случилось на участке, где ведутся ремонтные работы. По информации полиции, фура ехала из Уссурийска в Москву. Сейчас на месте ДТП организовано реверсивное движение, работают медики и полицейские.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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