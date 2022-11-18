18 ноября 2022

Глава ХМАО: 9% жителей не знают об ответственности за незаконный оборот наркотиков

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Совещание по вопросам деятельности научно-образовательных центров мирового уровня и реализации проектов по созданию современных кампусов мирового уровня пройдет на площадке полпредства. Екатеринбург, комарова наталья
Наталья Комарова поручила усилить меры информирования населения Фото:

Согласно результатам соцопросов, о мерах ответственности за употребление, хранение и сбыт запрещенных веществ не знают лишь 9,1% жителей ХМАО. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала на заседании антинаркотической комиссии, сообщается на официальном сайте правительства округа.

«Поручаю главам Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска на основе анализа информационного сопровождения профилактической антинаркотической деятельности реализовать дополнительные мероприятия по информированию населения о деятельности субъектов профилактики наркомании. Включить данные меры в муниципальные программы и подпрограммы», — сказала Комарова. Также губернатор поручила главам Березовского, Нефтеюганского, Советского, Кондинского районов и Сургута оценить профилактические мероприятия в муниципалитетах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за время пандемии количество наркоманов уменьшилось на 13%. Для этого власти округа выделили более 62 млн рублей за 2020 год.

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Согласно результатам соцопросов, о мерах ответственности за употребление, хранение и сбыт запрещенных веществ не знают лишь 9,1% жителей ХМАО. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала на заседании антинаркотической комиссии, сообщается на официальном сайте правительства округа. «Поручаю главам Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска на основе анализа информационного сопровождения профилактической антинаркотической деятельности реализовать дополнительные мероприятия по информированию населения о деятельности субъектов профилактики наркомании. Включить данные меры в муниципальные программы и подпрограммы», — сказала Комарова. Также губернатор поручила главам Березовского, Нефтеюганского, Советского, Кондинского районов и Сургута оценить профилактические мероприятия в муниципалитетах. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за время пандемии количество наркоманов уменьшилось на 13%. Для этого власти округа выделили более 62 млн рублей за 2020 год.
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