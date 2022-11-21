В Ханты-Мансийске сошьют маскхалаты для бойцов СВО

Жители Ханты-Мансийского района собирают средства для нужд бойцов СВО. 60 тыс. рублей выделено для пошива маскхалатов, сообщил глава района Кирилл Минулин в своем telegram-канале.
«Продолжается целевой сбор в помощь мобилизованным жителям Ханты-Мансийского района. Из собранных средств 60 000 рублей направлено на пошив маскхалатов для наших ребят», — написал Минулин в Telegram.
В целевом сборе активно участвуют коллективы администраций района и социальные учреждения. Сбор средств планируется закрыть 30 ноября. Также в Ханты-Мансийском районе проходит сбор гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее URA.RU рассказало, что волонтеры из Нижневартовска закупили для бойцов четыре прицела ночного видения. Деньги были собраны жителями Нижневартовского района.
Специальную военную операцию Президент РФ Владимир Путин вынужден был объявить 24 февраля. Одной из задач СВО является защита жителей Украины от геноцида со стороны ВСУ.
Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney