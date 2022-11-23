Курганский бизнесмен с выручкой в миллиарды рублей скупает активы тюменских компаний

23 ноября 2022 в 11:22 Размер текста - 17 +

Курганец владеет многочисленными активами в тюменских компаниях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский бизнесмен с многомиллиардной выручкой Владислав Аверьянов скупает активы тюменских компаний. Об этом сообщается в одной из тюменских групп в социальной сети «ВКонтакте» и на сервисе СБИС. «Курганцы не только переезжают в Тюмень, но и покупают бизнес-активы. Недавно была закрыта сделка по покупке производственной базы в Тюмени. Покупателем стал крупный курганский бизнесмен Владислав Аверьянов. Вместе с базой он приобрел еще и 49% ООО „Тюменьнефтегеофизика“ и 50% ООО „Тюменская сервисная геофизическая компания“, чья общая выручка за год составляет 2,7 млрд рублей», — указано в сообщении группы «Наш Город | Новости Тюмени». По данным сервиса СБИС, общегодовая выручка компаний, в которых Аверьянов приобрел бизнес-активы, составляет более 5 млрд рублей. Курганец также руководит шестью компаниями в Курганской и Тюменской областях, из них две организации по производству и продаже автотранспорта спецназначения. Выручка за год с бизнеса, которым Аверьянов руководит, составляет больше 2 млрд рублей. Помимо приобретенных компаний, курганец владеет активами в ООО «Вездеходы Сибири» и с февраля 2022 года является его руководителем. Предприниматель недавно купил доли и в ряде курганских бизнесов: ООО «Уралгеопроект», ООО «Бурводстрой», ООО «Металлсервис» (занимает четвертое место в категории металлолом в Курганской области). Аверьянов также является владельцем активов в екатеринбургской компании оценочных услуг ООО «Промконсалт». Корреспондент URA.RU позвонил в ряд организаций, комментарий курганского бизнесмена получить не удалось.



Ранее URA.RU писало, что курганская бизнес-леди купила торгово-развлекательный комплекс (ТРК), начатый экс-главой Челябинска. Мэрия города продала предпринимательнице из Кургана комплекс в Курчатовском районе за 16 млн 598 тысяч рублей. Объект незавершенного строительства был изъят у «Союза социально-экономического развития» по решению суда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский бизнесмен с многомиллиардной выручкой Владислав Аверьянов скупает активы тюменских компаний. Об этом сообщается в одной из тюменских групп в социальной сети «ВКонтакте» и на сервисе СБИС. «Курганцы не только переезжают в Тюмень, но и покупают бизнес-активы. Недавно была закрыта сделка по покупке производственной базы в Тюмени. Покупателем стал крупный курганский бизнесмен Владислав Аверьянов. Вместе с базой он приобрел еще и 49% ООО „Тюменьнефтегеофизика“ и 50% ООО „Тюменская сервисная геофизическая компания“, чья общая выручка за год составляет 2,7 млрд рублей», — указано в сообщении группы «Наш Город | Новости Тюмени». По данным сервиса СБИС, общегодовая выручка компаний, в которых Аверьянов приобрел бизнес-активы, составляет более 5 млрд рублей. Курганец также руководит шестью компаниями в Курганской и Тюменской областях, из них две организации по производству и продаже автотранспорта спецназначения. Выручка за год с бизнеса, которым Аверьянов руководит, составляет больше 2 млрд рублей. Помимо приобретенных компаний, курганец владеет активами в ООО «Вездеходы Сибири» и с февраля 2022 года является его руководителем. Предприниматель недавно купил доли и в ряде курганских бизнесов: ООО «Уралгеопроект», ООО «Бурводстрой», ООО «Металлсервис» (занимает четвертое место в категории металлолом в Курганской области). Аверьянов также является владельцем активов в екатеринбургской компании оценочных услуг ООО «Промконсалт». Корреспондент URA.RU позвонил в ряд организаций, комментарий курганского бизнесмена получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что курганская бизнес-леди купила торгово-развлекательный комплекс (ТРК), начатый экс-главой Челябинска. Мэрия города продала предпринимательнице из Кургана комплекс в Курчатовском районе за 16 млн 598 тысяч рублей. Объект незавершенного строительства был изъят у «Союза социально-экономического развития» по решению суда.