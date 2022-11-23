Небензя: выступление Зеленского в Совбезе нарушило правила ООН

24 ноября 2022 в 03:34 Размер текста - 17 +

Зеленский должен выступать в Совбезе ООН только очно, отметил Небензя Фото: Официальный сайт президента Украины Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности по видеосвязи нарушает правила организации, которые требуют очного присутствия спикера. С таким заявлением выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его [Зеленского] участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности», — сказал Небензя. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». В среду Зеленский запросил срочное собрание Совета безопасности ООН. Это было вызвано массированными ударами Вооруженных сил РФ по инфраструктуре Украины. В результате них страна полностью осталась без электричества. В ходе своего выступления Зеленский попросил экспертов ООН дать оценку повреждениям объектам критически важной инфраструктуры.

Участие президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности по видеосвязи нарушает правила организации, которые требуют очного присутствия спикера. С таким заявлением выступил на заседании Совета Безопасности всемирной организации постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы уже неоднократно подчеркивали, что мы не против его [Зеленского] участия, но это участие должно быть очным. Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета Безопасности», — сказал Небензя. Трансляция выступления велась в эфире телеканала «Россия-24». В среду Зеленский запросил срочное собрание Совета безопасности ООН. Это было вызвано массированными ударами Вооруженных сил РФ по инфраструктуре Украины. В результате них страна полностью осталась без электричества. В ходе своего выступления Зеленский попросил экспертов ООН дать оценку повреждениям объектам критически важной инфраструктуры.