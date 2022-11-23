Зеленский попросил экспертов ООН дать оценку инфраструктуре Украины

24 ноября 2022 в 03:19 Размер текста - 17 +

Он пригласил экспертов ООН посетить украинские объекты критически важной инфраструктуры для оценки их состояния Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский попросил экспертов ООН дать оценку повреждениям объектам критически важной инфраструктуры Украины. Свою просьбу он озвучил, выступив по видеосвязи на срочном заседании Совета Безопасности ООН по Украине. «Я от имени Украины подтверждаю приглашение для экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры. Необходимо оценить их [состояние]», — сказал украинский лидер, передают « Известия ». Россия регулярно выступает против виртуального участия Зеленского в заседаниях СБ ООН, так как это нарушает правила процедуры. Так, например, в августе этого года постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя высказался против возможного виртуального участия Зеленского в заседании альянса.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил экспертов ООН дать оценку повреждениям объектам критически важной инфраструктуры Украины. Свою просьбу он озвучил, выступив по видеосвязи на срочном заседании Совета Безопасности ООН по Украине. «Я от имени Украины подтверждаю приглашение для экспертов ООН посетить объекты критически важной инфраструктуры. Необходимо оценить их [состояние]», — сказал украинский лидер, передают «Известия». Россия регулярно выступает против виртуального участия Зеленского в заседаниях СБ ООН, так как это нарушает правила процедуры. Так, например, в августе этого года постоянный представитель РФ при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя высказался против возможного виртуального участия Зеленского в заседании альянса.