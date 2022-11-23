23 ноября 2022

Челябинский губернатор вместе с вице-президентом РЖД посетил крупнейший завод в стране

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, ремонт, колеса вагона, трамвай, депо
На электровозоремонтном заводе трудится более полутора тысяч человек Фото:

Губернатор Алексей Текслер 24 ноября вместе с вице-президентом ОАО «РЖД» Олегом Валинским посетил Челябинский электровозоремонтный завод. Само предприятие в перспективе ожидает масштабная модернизация. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Челябинский электровозоремонтный завод — один из крупнейших в стране. Российские железные дороги поставили ряд задач по увеличению объемов капитальных, средних ремонтов. За последние годы объем заказов вырос в несколько раз. Важно, чтобы предприятие с этими задачами справлялось», — отметил Текслер.

В свою очередь Валинский сообщил, что в следующем году для завода поставлена задача — выйти на цикл ремонтов 500 секций локомотивов. В долгосрочной перспективе — это диверсификация производства.

«Заводу надо перейти на ремонт новых локомотивов. А это другая технология», — заявил Валинский.

Челябинский электровозоремонтный завод — это предприятие в системе АО «Желдорреммаш», филиалом которого оно является. На заводе трудится более полутора тысяч человек. Предприятие осуществляет капитальный, средний ремонт и сервисное обслуживание тягового подвижного состава.

Алексей Текслер заявил, что предприятие готово выполнить новый объем заказов
Фото:
Вице-президент РЖД Олег Валинский заявил, что заводу надо перейти на ремонт новых локомотивов
Фото:

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Губернатор Алексей Текслер 24 ноября вместе с вице-президентом ОАО «РЖД» Олегом Валинским посетил Челябинский электровозоремонтный завод. Само предприятие в перспективе ожидает масштабная модернизация. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона. «Челябинский электровозоремонтный завод — один из крупнейших в стране. Российские железные дороги поставили ряд задач по увеличению объемов капитальных, средних ремонтов. За последние годы объем заказов вырос в несколько раз. Важно, чтобы предприятие с этими задачами справлялось», — отметил Текслер. В свою очередь Валинский сообщил, что в следующем году для завода поставлена задача — выйти на цикл ремонтов 500 секций локомотивов. В долгосрочной перспективе — это диверсификация производства. «Заводу надо перейти на ремонт новых локомотивов. А это другая технология», — заявил Валинский. Челябинский электровозоремонтный завод — это предприятие в системе АО «Желдорреммаш», филиалом которого оно является. На заводе трудится более полутора тысяч человек. Предприятие осуществляет капитальный, средний ремонт и сервисное обслуживание тягового подвижного состава.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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