Челябинский губернатор вместе с вице-президентом РЖД посетил крупнейший завод в стране

На электровозоремонтном заводе трудится более полутора тысяч человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер 24 ноября вместе с вице-президентом ОАО «РЖД» Олегом Валинским посетил Челябинский электровозоремонтный завод. Само предприятие в перспективе ожидает масштабная модернизация. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Челябинский электровозоремонтный завод — один из крупнейших в стране. Российские железные дороги поставили ряд задач по увеличению объемов капитальных, средних ремонтов. За последние годы объем заказов вырос в несколько раз. Важно, чтобы предприятие с этими задачами справлялось», — отметил Текслер.

В свою очередь Валинский сообщил, что в следующем году для завода поставлена задача — выйти на цикл ремонтов 500 секций локомотивов. В долгосрочной перспективе — это диверсификация производства.

«Заводу надо перейти на ремонт новых локомотивов. А это другая технология», — заявил Валинский.

Челябинский электровозоремонтный завод — это предприятие в системе АО «Желдорреммаш», филиалом которого оно является. На заводе трудится более полутора тысяч человек. Предприятие осуществляет капитальный, средний ремонт и сервисное обслуживание тягового подвижного состава.

Алексей Текслер заявил, что предприятие готово выполнить новый объем заказов Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области