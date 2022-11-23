Отец пятерых детей вступил в спор с тюменскими властями, которые отняли у него земельный участок

24 ноября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

У многодетного тюменца изъяли земельный участок, выданный государством Фото: Александр Мамаев © URA.RU Отец пятерых детей Владислав Вертегел просит чиновников вернуть земельный участок, выданный ему в 2005 году администрацией Тюменской области, а затем отнятый по суду в 2019 году. Он получил его от государства, когда работал пономарем в Знаменском кафедральном соборе Тобольско-Тюменской митрополии РПЦ. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «В 2005 году мне, наряду со священнослужителями, выдали земельный участок под строительство дома. Это было обязательным условием. Но я не смог построиться, потому что к тому времени уже был отцом четверых детей. И почти сразу у меня родился пятый. После того как мне продлили аренду, я забил на участке сваи под фундамент, поставил сруб, гараж и забор. Но довести дом до ума не успел и оформить документы не успел. В дальнейшем продлении аренды мне отказали. Дело передали в суд, он встал на сторону представителей власти. В 2019 году у меня изъяли участок», — рассказал Вертегел в беседе с URA.RU. Он добавил, что по решению суда также должен за свой счет привести участок в нормативное состояние. То есть, убрать с него все постройки. «На данный момент, у меня нет средств на то, чтобы выполнить эти работы. Я предложил представителям областного департамента имущественных отношений другой вариант: верните мне землю. Я смогу достроить дом и ввести его в эксплуатацию. Зачем отдавать другим людям участок, который фактически принадлежал мне с 2005 года? Туда вложено очень много времени, сил и средств. Но мне отказали», — сообщил собеседник агентства. Вертегел также обратился за помощью к губернатору Тюменской области Александру Моору, написав соответствующее обращение. В Информационный центр правительства региона направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отец пятерых детей Владислав Вертегел просит чиновников вернуть земельный участок, выданный ему в 2005 году администрацией Тюменской области, а затем отнятый по суду в 2019 году. Он получил его от государства, когда работал пономарем в Знаменском кафедральном соборе Тобольско-Тюменской митрополии РПЦ. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. «В 2005 году мне, наряду со священнослужителями, выдали земельный участок под строительство дома. Это было обязательным условием. Но я не смог построиться, потому что к тому времени уже был отцом четверых детей. И почти сразу у меня родился пятый. После того как мне продлили аренду, я забил на участке сваи под фундамент, поставил сруб, гараж и забор. Но довести дом до ума не успел и оформить документы не успел. В дальнейшем продлении аренды мне отказали. Дело передали в суд, он встал на сторону представителей власти. В 2019 году у меня изъяли участок», — рассказал Вертегел в беседе с URA.RU. Он добавил, что по решению суда также должен за свой счет привести участок в нормативное состояние. То есть, убрать с него все постройки. «На данный момент, у меня нет средств на то, чтобы выполнить эти работы. Я предложил представителям областного департамента имущественных отношений другой вариант: верните мне землю. Я смогу достроить дом и ввести его в эксплуатацию. Зачем отдавать другим людям участок, который фактически принадлежал мне с 2005 года? Туда вложено очень много времени, сил и средств. Но мне отказали», — сообщил собеседник агентства. Вертегел также обратился за помощью к губернатору Тюменской области Александру Моору, написав соответствующее обращение. В Информационный центр правительства региона направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.