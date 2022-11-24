Военные использовали спецтехнику и шумовые гранаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области военные получили сигнал о террористической угрозе в рамках проведения комплексной тренировки. Занятия по антитеррору проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«В ходе проведения тренировки военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации гражданских лиц, осуществили захват и ликвидацию условного противника. Им также пришлось проводить разминирование транспортных средств и военных объектов», — заявили в пресс-службе.

Занятия проходили в условиях, приближенных к реальной обстановке. Для этого были использованы средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, взрывпакеты и дымовые шашки.

Военнослужащие оттачивали навыки перемещения на поле боя, работы боевыми «двойками» и «тройками». Санинструкторы групп антитеррора оттачивали навыки осуществили оказание медпомощи.

Комплексные тренировки по антитеррору состоялись в соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных в трех российских регионах: Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Было задействовано около 70 единиц военной и спецтехники и порядка 300 военнослужащих.