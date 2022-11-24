24 ноября 2022

В Челябинской области военные получили сигнал о террористической угрозе

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения резервистов. Тюмень , армия, военные, солдаты, срочники, резервисты
Военные использовали спецтехнику и шумовые гранаты Фото:

В Челябинской области военные получили сигнал о террористической угрозе в рамках проведения комплексной тренировки. Занятия по антитеррору проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«В ходе проведения тренировки военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации гражданских лиц, осуществили захват и ликвидацию условного противника. Им также пришлось проводить разминирование транспортных средств и военных объектов», — заявили в пресс-службе.

Занятия проходили в условиях, приближенных к реальной обстановке. Для этого были использованы средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, взрывпакеты и дымовые шашки.

Военнослужащие оттачивали навыки перемещения на поле боя, работы боевыми «двойками» и «тройками». Санинструкторы групп антитеррора оттачивали навыки осуществили оказание медпомощи.

Комплексные тренировки по антитеррору состоялись в соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных в трех российских регионах: Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Было задействовано около 70 единиц военной и спецтехники и порядка 300 военнослужащих.

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В Челябинской области военные получили сигнал о террористической угрозе в рамках проведения комплексной тренировки. Занятия по антитеррору проходили в условиях, максимально приближенных к реальной обстановке. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «В ходе проведения тренировки военнослужащие отработали порядок действий при поступлении сигнала о террористической угрозе, эвакуации гражданских лиц, осуществили захват и ликвидацию условного противника. Им также пришлось проводить разминирование транспортных средств и военных объектов», — заявили в пресс-службе. Занятия проходили в условиях, приближенных к реальной обстановке. Для этого были использованы средства имитации, в том числе холостые боеприпасы, светошумовые гранаты, взрывпакеты и дымовые шашки. Военнослужащие оттачивали навыки перемещения на поле боя, работы боевыми «двойками» и «тройками». Санинструкторы групп антитеррора оттачивали навыки осуществили оказание медпомощи. Комплексные тренировки по антитеррору состоялись в соединениях и воинских частях ЦВО, дислоцированных в трех российских регионах: Свердловской, Челябинской и Тюменской областях. Было задействовано около 70 единиц военной и спецтехники и порядка 300 военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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