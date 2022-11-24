Семьи мобилизованных из Ханты-Мансийска смогут получить новые льготы

25 ноября 2022 в 17:52 Размер текста - 17 +

Дума Ханты-Мансийска облегчила получение льгот для семей мобилизованных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жители Ханты-Мансийска, чьих родственников мобилизовали, смогут получать новую материальную помощь и льготы от властей города. Об этом URA.RU рассказал председатель гордумы Константин Пенчуков. «Нормативными актами Ханты-Мансийска предусмотрены достаточно большие перечни льгот для разных категорий людей: пенсионеры, многодетные, попавшие в сложную жизненную ситуацию, и другие. На заседании думы добавили еще одну категорию граждан — членов семей мобилизованных, добровольцев, поступивших на службу по контракту и направленных на территорию новых субъектов РФ», — сказал Пенчуков. В администрации города добавили, что теперь у города появились правовые основания оказывать помощь этой категории жителей и использовать для этого средства бюджета. «Это один из механизмов получения ими мер поддержки. Они также смогут претендовать на единовременную выплату», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что представитель президента России в УрФО Владимир Якушев объявил поддержку семей мобилизованных приоритетом властей. Помимо выплат и льгот жители могут рассчитывать на социальную помощь. Например, бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд в общественном транспорте.

Жители Ханты-Мансийска, чьих родственников мобилизовали, смогут получать новую материальную помощь и льготы от властей города. Об этом URA.RU рассказал председатель гордумы Константин Пенчуков. «Нормативными актами Ханты-Мансийска предусмотрены достаточно большие перечни льгот для разных категорий людей: пенсионеры, многодетные, попавшие в сложную жизненную ситуацию, и другие. На заседании думы добавили еще одну категорию граждан — членов семей мобилизованных, добровольцев, поступивших на службу по контракту и направленных на территорию новых субъектов РФ», — сказал Пенчуков. В администрации города добавили, что теперь у города появились правовые основания оказывать помощь этой категории жителей и использовать для этого средства бюджета. «Это один из механизмов получения ими мер поддержки. Они также смогут претендовать на единовременную выплату», — сказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что представитель президента России в УрФО Владимир Якушев объявил поддержку семей мобилизованных приоритетом властей. Помимо выплат и льгот жители могут рассчитывать на социальную помощь. Например, бесплатное питание для школьников, бесплатный проезд в общественном транспорте.