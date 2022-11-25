Свердловчане смогут смотреть местные телеканалы в бесплатном пакете цифрового ТВ

26 ноября 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Новая цифровая платформа позволит свердловчанам смотреть местные телеканалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пробный проект Российской телевизионной и радиовещательной сети даст возможность жителям Свердловской области смотреть местные телеканалы в бесплатном пакете цифрового телевидения. Об этом сообщили на сайте правительства Свердловской области. «Специальная платформа начнет работать для телезрителей Свердловской области в первом квартале следующего года. Новая разработка позволит жителям области, принимающим 20 бесплатных цифровых каналов также смотреть программы местного телевидения, например, Богдановича или Каменска-Уральского», — рассказали в пресс-службе областного правительства. Свердловская область станет пилотным регионом в данном проекте. В настоящее время к платформе присоединились более десяти муниципальных областных телеканалов.

Пробный проект Российской телевизионной и радиовещательной сети даст возможность жителям Свердловской области смотреть местные телеканалы в бесплатном пакете цифрового телевидения. Об этом сообщили на сайте правительства Свердловской области. «Специальная платформа начнет работать для телезрителей Свердловской области в первом квартале следующего года. Новая разработка позволит жителям области, принимающим 20 бесплатных цифровых каналов также смотреть программы местного телевидения, например, Богдановича или Каменска-Уральского», — рассказали в пресс-службе областного правительства. Свердловская область станет пилотным регионом в данном проекте. В настоящее время к платформе присоединились более десяти муниципальных областных телеканалов.