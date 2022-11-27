Челябинские сауны определились с ценами на новогоднюю ночь

В дорогих саунах новогодний праздник бронируют по часам Фото: Размик Закарян © URA.RU

Стоимость на сауны в Челябинске в новогоднюю ночь начинается от 5 500 рублей. Максимальная стоимость празднования Нового года в сауне составляет чуть больше 44 тысяч рублей.

«В Новый год залы сдаются на 10 часов. Большой, до 25 человек, стоит 40 тысяч рублей. В эту стоимость входит четыре бутылки шампанского, мясная нарезка, мандарины и минеральная вода. Номер до 10 человек стоит 21 тысячу, а до шести человек 18 тысяч рублей в час», — сообщили URA.RU в сауне «Aqua Рай».

Клуб саун «Авокадо» просит за ночь с 22:00 ночи до 5:00 утра от 21 тысячи рублей. Максимальная стоимость аренды в клубе 44 100 рублей. В «Авокадо» также есть банкет за одну тысячу рублей, но разрешено приносить свою еду и алкоголь. Сауна «Посейдон» предлагает снять зал в новогоднюю ночь с 22:00 до 8:00. Залы до двадцати, десяти и четырех человек стоят 30 тысяч рублей, 25 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.

В «Орлов Клубе» и в «Дельфине», сообщили, что все уже забронировано. За час в малом зале «Орлов Клуба» посетители отдали 3 500 рублей, а в большом семь тысяч рублей, за ночь цена фиксированная — 35 тысяч. Самым дешевым вариантом отметить Новый год в сауне оказался клуб «Атлантида». За всю новогоднюю ночь в большом зале заведение просит 12500 рублей, а в малом — 5500.

Ранее базы отдыха Челябинской области рассказали о ценах на новогодний уик-энд. На некоторые из них новогодний тур купить уже не получится, ведь все путевки раскуплены.