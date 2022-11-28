«Роскосмос» построит новые цеха в Усть-Катаве из-за подрядов для Челябинска

На УКВЗ запроектировали дополнительные цеха для строительство вагонов для метротрамвая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в «Роскосмос») построит новые цеха ради выполнения масштабного проекта, заказчиком которого выступает правительство Челябинской области. Об этом 29 ноября на пресс-конференции заявил министр дорожного строительства и транспорта области Алексей Нечаев.

«В регионе реализуется грандиозный проект по замене подвижного состава трамваев и покупке вагонов для челябинского метро. В 2025 году мы планируем покупку 32-х метротрамваев. Мы делаем все, чтобы УКВЗ участвовал в этом проекте и поставил нам вагоны. Предприятие планирует расшириться и на УКВЗ запроектировали дополнительные цеха для таких вещей», — заявил Нечаев на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Министр отметил, что УКВЗ также планирует в 2023 году поставить по контракту 74 новых трамвая. Данные вагоны отличаются не только современным видом, но и техническими новшествами — в салонах есть кондиционеры и USB-зарядки.

«Мы все знаем, что УКВЗ входит в структуру „Роскосмоса“, поэтому срывов поставок не будет. Они видят в нас основного поставщика и находятся в Челябинской области и для нас имеются налоговые преференции. И их и наше преимущество — работать сообща», — добавил Нечаев.