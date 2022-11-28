Расследованием смертельного ДТП с пермской скорой займется спецкомиссия

В Пермском крае карета скорой помощи попала в ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специальная комиссия займется расследованием аварии в Пермском крае, где столкнулись большегруз и машина скорой помощи. ДТП произошло 26 ноября, в результате столкновения скончалась пациентка, находившаяся в карете скорой помощи. В пресс-службе краевой госинспекции труда начали расследование произошедшего.

«В настоящее время инспекция формирует комиссию для установления причин и обстоятельств несчастного случая. У работодателя запрошены документы, связанные с трудовой деятельностью пострадавших», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Авария произошла в Уинском районе. По предварительной информации поворачивая водитель грузовика не предоставил преимущество автомобилю скорой помощи, движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Пациентка скорой помощи скончалась в больнице, водитель и два фельдшера получили травмы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе краевого министерства здравоохранения, один из пострадавших находится в стабильном тяжелом состоянии, двое других отправлены на амбулаторное лечение.