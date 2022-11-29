Вице-губернатор ХМАО выступил против поездок гражданских лиц в зону СВО

30 ноября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Гражданские лица на передовой только отвлекают Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Гражданские лица, не занятые напрямую в специальной военной операции, не должны отправляться в зону СВО, потому что отвлекают военных и подвергают себя необоснованному риску. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Югры Александр Тиртока. «Сейчас большинство мобилизованных из Югры находятся в учебных центрах. Приезды гражданских (родственников, депутатов) — это отвлечение людей от задач, которыми они там занимаются. Потому что их одних (приезжих-прим. URA.RU) никто не оставит — значит, кого-то надо за ними закреплять, отвечать на вопросы. Потом, на передовую тоже зачем ехать депутатам, например? Вот эту вот всю махновщину (я захотел и поеду, но ведь тебя там будут должны дополнительно охранять) надо прекратить. Должна быть очень четкая, утвержденная аккредитация (в Минобороны — прим. URA.RU). А дать возможность человеку поехать и чтобы кто-то дополнительно за него ответственность нес, ну зачем?» — сказал Тиртока.



Заместитель губернатора ХМАО уточнил, что вопросами помощи военнослужащим в специальной военной операции занимается гуманитарный корпус Югры, имеющий доступ в сектор СВО и необходимые согласования для передвижения по этой территории. Помощь военнослужащим можно оказывать через эту организацию. «Вот Алексей Викторович (первый зам.губернатора Шипилов — прим. URA.RU) координирует волонтеров, гуманитарную помощь. И его выезд на передовую был связан именно с координацией деятельности. Чтобы лишних туда не пускать, ненужное имущество не отправлять, а сконцентрироваться именно на том, что необходимо в данный момент. Его выезд нужен и важен», — дополнил Тиртока. По словам вице-губернатора, всю информацию по мобилизованным, тем более, когда их передислоцируют в сектор СВО, можно получить в департаменте региональной безопасности Ханты-Мансийского округа.



Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО, которые проходят обучение в военных гарнизонах Уральского федерального округа, заканчивают курс подготовки. Учебный процесс продлен до конца ноября. Никто не исключает, что может быть и декабрь. Все зависит от уровня подготовки, уровня обучения и от решений Министерства обороны.



Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели заключаются в защите населения Донбасса, а также демилитаризация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гражданские лица, не занятые напрямую в специальной военной операции, не должны отправляться в зону СВО, потому что отвлекают военных и подвергают себя необоснованному риску. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил заместитель губернатора Югры Александр Тиртока. «Сейчас большинство мобилизованных из Югры находятся в учебных центрах. Приезды гражданских (родственников, депутатов) — это отвлечение людей от задач, которыми они там занимаются. Потому что их одних (приезжих-прим. URA.RU) никто не оставит — значит, кого-то надо за ними закреплять, отвечать на вопросы. Потом, на передовую тоже зачем ехать депутатам, например? Вот эту вот всю махновщину (я захотел и поеду, но ведь тебя там будут должны дополнительно охранять) надо прекратить. Должна быть очень четкая, утвержденная аккредитация (в Минобороны — прим. URA.RU). А дать возможность человеку поехать и чтобы кто-то дополнительно за него ответственность нес, ну зачем?» — сказал Тиртока. Заместитель губернатора ХМАО уточнил, что вопросами помощи военнослужащим в специальной военной операции занимается гуманитарный корпус Югры, имеющий доступ в сектор СВО и необходимые согласования для передвижения по этой территории. Помощь военнослужащим можно оказывать через эту организацию. «Вот Алексей Викторович (первый зам.губернатора Шипилов — прим. URA.RU) координирует волонтеров, гуманитарную помощь. И его выезд на передовую был связан именно с координацией деятельности. Чтобы лишних туда не пускать, ненужное имущество не отправлять, а сконцентрироваться именно на том, что необходимо в данный момент. Его выезд нужен и важен», — дополнил Тиртока. По словам вице-губернатора, всю информацию по мобилизованным, тем более, когда их передислоцируют в сектор СВО, можно получить в департаменте региональной безопасности Ханты-Мансийского округа. Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ХМАО, которые проходят обучение в военных гарнизонах Уральского федерального округа, заканчивают курс подготовки. Учебный процесс продлен до конца ноября. Никто не исключает, что может быть и декабрь. Все зависит от уровня подготовки, уровня обучения и от решений Министерства обороны. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основные цели заключаются в защите населения Донбасса, а также демилитаризация страны.