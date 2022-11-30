Запись о ликвидации компании появилась в ЕГРЮЛ 29 ноября (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Елена Соболева, супруга челябинского миллиардера, основателя сети «Красное и Белое» Сергея Студенникова, закрыла фирму в Челябинске. Это следует из данных сервиса СБИС.

ООО «Дом керамики» специализировалось на оптовой торговле изделиями из стекла, керамики и чистящими средства. Выручка компании оценивалась, по последним данным СБИС, в 90 млн рублей. Стоимость самого бизнеса — в 6,2 млн рублей. Фирма работала с 2015 года, процедура ее ликвидации была запущена летом 2022 года и завершилась 29 ноября внесением соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

Также летом Соболева стала владелицей ООО «Керамикс», совпадающего по видам деятельности с ликвидированным активом. Помимо этого предпринимательница владеет компанией «Керама-Стиль» и являлась учредителем ряда других компаний, относящихся к бизнесу Студенникова.